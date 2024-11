Regione Puglia: la super consulente De Simone sotto i riflettori della Corte dei conti

Titti De Simone ex presidente del PD nel capoluogo pugliese , componente della segreteria nazionale dei Dem, recentemente candidatasi insieme a Michele Laforgia in occasione delle alle ultime elezioni amministrative di Bari, dal 2015 è consulente per “partecipazione e politiche di genere” della Regione Puglia, con un contratto da 65mila euro lordi l’anno . La sua collaborazione inizia con un incarico di supporto e consulenza dell’organo politico regionale, reiterato negli anni fino ad ottenere ora la delega. sullo sviluppo delle iniziative a favore delle donne e della comunità Lgbtqi+.

Da qualche mese la Corte dei conti ha acceso i riflettori su questa consulenza , invitando a dedurre entro 45 giorni il presidente Michele Emiliano, l’attuale capo di gabinetto Giuseppe Catalano e il suo predecessore Claudio Stefanazzi nel frattempo diventato deputato del Pd, . L’ipotesi della viceprocuratrice regionale della Corte, Marcella Papa, è che la De Simone per 10 anni abbia ottenuto un incarico di consulenza senza averne i requisiti , portando un lauto compenso per un’attività che in realtà sarebbe dovuta essere svolta gratuitamente. Nei confronti di Emiliano, Stefanazzi e Catalano, la procura regionale amministrativa configura l’ipotesi di reato del danno erariale, a meno che dinnanzi alla Corte dei conti non siano in grado di comprovare il reale lavoro che sarebbe stato svolto dalla De Simone.