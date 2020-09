Regionali Puglia. Fitto sconfitto: “Auguri ad Emiliano. Io ho dato il massimo”

” Il centrodestra analizzerà i dati di questa sconfitta e su questo ragionerà anche per il suo futuro. Io darà sempre la mia disponibilità in spirito di collaborazione per lavorare con tutti. Adesso ripartiamo”

Raffaele Fitto candidato del centrodestra alla Regione Puglia, in conferenza stampa a Bari ha ammesso la sconfitta a favore del presidente uscente. “Auguri a Michele Emiliano – ha detto Fitto – sono caduto e mi sono rialzato diverse volte, lavorerò con lo stesso entusiasmo con il quale ho lavorato in passato. Non voglio fare polemica, lo dico come dato di fatto: tutta la giunta e tutte le articolazioni della Regione hanno lavorato in campagna elettorale come se fossero un comitato elettorale“.

“Lo esprimo come un giudizio di comportamento molto discutibile – aggiunge Fitto – e ne prendo atto. Penso che questo abbia inciso in modo abbastanza sostanziale su quello che è accaduto, soprattutto negli ultimi giorni“.

“Grazie a chi ha sostenuto questa campagna elettorale e a chi mi ha voluto come candidato presidente – ha aggiunto Fitto – Ci abbiamo messo tutto quello che potevamo. Il dato nazionale, sicuramente, parte da una valutazione legata alla gestione del Covid che ha rafforzato in modo importante i presidenti in carica. La nostra è stata la migliore campagna elettorale possibile. Ho dato il massimo dell’impegno e delle mie possibilità».

Fitto commentando, a scrutinio ancora in corso, la sua sconfitta alle elezioni Regionali in Puglia ha dichiarato: “Sicuramente il dato nazionale parte da una valutazione collegata alla gestione dell’emergenza Covid, una visibilità che ha rafforzato in mondo assolutamente importante tutti i presidenti di Regione in carica e questo ha rappresentato sicuramente un punto di forza”.

“Adesso dobbiamo ripartire . Il centrodestra analizzerà i dati di questa sconfitta e ragioneremo su questo anche per il futuro. Io darà sempre la mia disponibilità in spirito di collaborazione per lavorare con tutti” ha continuato Raffaele Fitto commentando la sconfitta: “Sicuramente quando si perde degli errori si commettono e li avremo commessi anche noi, però penso di aver dato il massimo” aggiungendo “Il mio futuro personale sarà quello di proseguire nell’impegno politico, valuterò anche con gli esponenti mio partito il percorso da portare avanti“.

“Ho sentito Giorgia Meloni che mi ha ringraziato e mi ha incoraggiato ad andare avanti nel lavoro che faremo. Sentirò anche gli altri leader per ringraziarli per il supporto che mi hanno garantito in tutta la campagna elettorale, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Lorenzo Cesa” ha detto Raffaele Fitto commentando dal suo quartier generale barese la sconfitta del centrodestra alle elezioni in Puglia. “Li ho sentiti tutti molto vicini fino ai giorni scorsi quindi sono stati molto leali, molto corretti ed esprimo a loro un sentito ringraziamento” ha aggiunto Fitto.

la delusione “pugliese” di Matteo Salvini

In conferenza stampa nella sede della Lega in via Bellerio a Milano , il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato “Pensavo e speravo qualcosa di più in Puglia. La partita della Campania era segnata per mille ragioni, speravo in una differenza minore in Puglia“.

“Non ho elementi per dire che gli elettori leghisti non abbiano votato per me. La Lega l’ho vista in campagna elettorale leale al mio fianco. Salvini è stato più volte in Puglia, non ho motivi per dire cose diverse e non ho alcuna esigenza di immaginare polemiche strumentali di questo tipo» ha detto Fitto in conferenza stampa rispondendo e commentando la sconfitta alle elezioni regionali in Puglia, alla domanda dei giornalisti sul possibile voto disgiunto da parte degli elettori leghisti.