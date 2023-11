Qualità della vita, il Sud in coda. In Puglia la prima è Bari (82esima in Italia), la peggiore Taranto (101esima)

Il Sud ancora una volta è sfanalino di cosa della classifica , e persino la Puglia non si salva. Come dimostra il piazzamento che il capoluogo Bari, la prima della regione, si piazza all’82esimo posto scendendo di due posizioni rispetto all’ anno precedente. Questi i risultati della graduatoria della qualità della vita delle province italiane elaborata dal quotidiano “Italia Oggi” in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, giunta alla 25ª edizione. Nella classifica pugliese, dopo Bari si piazza Lecce (84esima), seguita dalla Bat (85esima) mentre Brindisi è al 90esimo posto. In fondo alla classifica ci sono le province di Foggia (96esima) ed ancora una volta la peggiore performance in classifica è quella della città di Taranto (101esima).

La frattura tra il Centro-Nord e il Sud Italia

Quest’anno la qualità della vita in Italia è risultata buona o accettabile in 63 province su 107, in linea con gli ultimi due anni (erano 64 nel 2022; 63 nel 2021; 60 nel 2020, anno dell’emergenza pandemica). Si tratta per lo più di province dell’arco alpino, centrale e orientale, della pianura padana e dell’appennino tosco-emiliano, con ramificazioni verso Toscana, Umbria e Marche.

Al contrario, le province del Sud e delle Isole compaiono quasi integralmente nei gruppi 3 e 4 dell’indagine, in cui la qualità della vita è valutata scarsa o insufficiente. L’indagine 2023 conferma una tendenza: la frattura tra il Centro-Nord, più performante e resiliente, e l’Italia meridionale e insulare, caratterizzata da una persistente vulnerabilità.