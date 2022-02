Prosciolta dalle accuse l’ufficiale della Marina per il balletto in caserma: “Il fatto non sussiste”

A giudicare dai commenti della gente sulla web, quel video ha solo portato ulteriore simpatia nei confronti della Marina Militare. A questo punto la Marina Militare dovrebbe ricredersi sulla propria fermezza e capire il “sentiment” della gente. Che viene conquistata ed attratta anche da filmati come questo .

di Redazione Cronache

La tenente di vascello che aveva fatto danzare le reclute è stata prosciolta dal Gup del Tribunale Militare di Napoli “perché il fatto non sussiste” e quindi non si trattava di disobbedienza nei confronti dell’istituzione militare. Nell’estate 2020 il filmato goliardico e simpatico dei militari in divisa bianca e fucile, impegnati a riprodurre i passi del ballo della canzone “ Jerusalema” che spopolava in quel periodo, tramite un video al termine della cerimonia ufficiale di giuramento, girato da qualcuno presente nel cortile della caserma della Scuola Sottoufficiali della Marina Militare di Taranto .

La reazione della Marina Militare arrivò puntuale , i cui vertici avevano avviato un procedimento disciplinare contestando all’ufficiale di aver tenuto un comportamento “ non consono e lesivo dell’immagina sua e della Forza armata” e “di aver promosso e partecipato ad un evento deplorevole nella forma e nella sostanza” . Insieme alla contestazione disciplinare venne avviata dalla Procura militare di Napoli anche un’indagine penale per disobbedienza pluriaggravata e continuata .

Quell’iniziativa goliardica che aveva contagiato festosamente in quel periodo in diverse parti del mondo le forze armate e di polizia , era finita sotto i riflettori della magistratura militare che avevano convocata ls tenente di vascello per l’interrogatorio che precede la chiusura delle indagini , la quale si era sempre difesa sostenendo di non aver fatto nulla di male: una tesi che ha convinto anche il Tribunale militare.

In occasione del procedimento disciplinare il legale Carta , esperto di questioni militari, aveva sottolineato la correttezza dell’operato della sua assistita, ricordando che in quel periodo particolare per via del Covid si era svolto a porte chiuse, senza la consueta partecipazione di parenti e amici la cerimonia del giuramento. “L’ufficiale in questione, madre di un bambino piccolo e mossa dalle migliori intenzioni, ha solo cercato di rinfrancare lo spirito di tante giovani reclute sottoposte ad eccezionali precauzioni e ad isolamento dal resto del mondo. È stato solo un modo per far scaricare la tensione. L’adunata si è protratta soltanto tre minuti, non c’è stata nessuna violata consegna” aveva concluso l’avvocato Carta.

Secondo il capo di accusa avanzato dalla procura militare , la tenente non avrebbe obbedito agli ordini del comandante di reparto, attinenti al servizio e alla disciplina. Il pubblico ministero ieri aveva chiesto il rinvio a giudizio ma invece per fortuna il giudice ha prosciolto l’ufficiale e il suo secondo con formula piena.”Resto dell’idea che la giovane ufficiale avrebbe dovuto essere premiata dalla Marina. Invece è stata sottoposta a procedimento disciplinare e penale” ha commentato dopo il processo l’avvocato Giorgio Carta, uno dei difensori della giovante ufficiale.

Il procedimento disciplinare era stato sospeso in attesa del giudizio penale . “Confido che la Marina voglia archiviare e chiudere definitivamente questa vicenda inutilmente traumatizzante per una giovane comandante madre ed entusiasta del proprio lavoro” aveva commentato dopo il balletto contestato, l’avvocato Carta “L’intento dell’ufficiale, madre di un bambino di tenera età e mossa dalle migliori intenzioni, era stato solo quello di rinfrancare lo spirito di tante giovani reclute sottoposte ad eccezionali precauzioni e ad isolamento dal resto del mondo a causa dell’emergenza Covid . Sorprende che la scala gerarchica abbia invece ritenuto di avviare in tempo record addirittura un procedimento per la consegna di rigore, che è la più grave delle sanzioni di corpo, riservata quindi a comportamenti di massimo allarme e discredito“.

Analoga soddisfazione per la decisione del Tribunale militare di Napoli di prosciogliere entrambi gli imputati, è stata espressa anche dal difensore del sottufficiale, Floriana De Donno: “Distogliendosi dal clamore mediatico del balletto, il gup è stato tranciante, il reato non esiste. Nessun ordine, nessuna disobbedienza “.

In effetti a giudicare dai commenti della gente sulla web , quel video ha solo portato ulteriore simpatia nei confronti della Marina Militare. “La bellezza salverà il mondo…militari con senso UMANO…sono i difensori della patria più fedeli e affidabili…guerrieri di luce…e sia…bravi è belli“, commentava un lettore del CORRIERE DELLA SERA che pubblicò il video sulla pagina You Tube, dove gli elogi per la tenente di vascello, ed i sottufficiali che avevano da poco giurato, non si contano: “Per quello che mi riguarda anche cosi’ si costruisce il senso di appartenenza ad un corpo e si forgia il carattere delle persone. Bravo TENENTE” , “Complimenti al Tenente, questo è spirito di corpo, benessere del personale e non è punibile in niente. Il tenente nn ha fatto nulla di male e contro i regolamenti. Se la puniscono è sicuramente un eccellente militare perché il militare è anche quello che ha punizione il che significa che vive tutto il giorno con il suo personale dipendente. SONO ben altre le punizioni da dare e cercare nelle FF. AA.” con chiaro riferimento ai vari scandali interni alla Marina per corruzione e tangenti fra la base militare di Taranto ed il Ministero a Roma. “Onore d’armi a te Tenente di Vascello…!!!chiunque tu sia, hai colto prima di tutti , con questa musica, il senso di appartenenza e di spirito di corpo che trasmette tra le righe!!! Onore a te e alla Marina Militare Italiana👏👏👏🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹“. Sono stati circa 9.000 i “like” al video che ha ottenuto 709.267 visualizzazioni solo su YouTube !

“Bellissimo. Solo una donna poteva trovare gioia di vivere gioiosa in un gruppo militare. Brava” continuano i commenti “Bravissimi tutti e grazie mille per il video e il messaggio musicale“, “Ogni tanto un buon Comandante sa come far rallentare la tensione e far capire che oltre che soldati si è anche esseri umani. Magari avessi avuto un comandante così !!!!“, “Brava tenente. Sei stata formidabile e per nulla lesiva per l’immagine della Marina. Hai la nostra ammirazione! “.

A questo punto la Marina Militare dovrebbe ricredersi sulla propria fermezza anche in sede disciplinare, e capire il “sentiment” della gente. Che viene conquistata ed attratta anche da filmati come questo.