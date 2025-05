Presentati gli ambassador Allianz per Milano Cortina 2026

Sei atleti di oggi, sei leggende e le promesse di Squadra G protagonisti del progetto ‘Sognando Milano Cortina. Sulle spalle dei giganti’ con cui la compagnia rinsalda il suo legame con lo sport.

Rinsaldando il suo legame con il mondo sportivo e in particolare quello Olimpico e paralimpico , dopo Parigi, questa volta si punta a Milano Cortina. Allianz ha presentato ‘Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti’ che vede protagonisti 6 atleti e paratleti che saranno gli “ambassador” della Compagnia assicuratrice in Italia ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il legame tra Allianz e lo sport ha radici solide: partner del Movimento Paralimpico Internazionale sin dal 2006, dal 2021 è anche partner del Movimento Olimpico nel 2021, prolungata recentemente fino a Brisbane 2032. Allianz Italia inoltre è il Presenting Partner del viaggio della Fiamma Paralimpica dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che è stata esposta in occasione dell’evento presso la Torre Allianz.



Allianz in questo quadro internazionale, ha al suo attivo una partnership in Italia con il Coni e con il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) a fianco dell’Italia Team. Dal 2020 ospita nella propria sede, la Torre Allianz a Milano la Fondazione Milano Cortina 2026 , e dal 2022 è “Top Partner” del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, tra i quali sono stati scelti 3 dei 6 atleti Ambassador che formeranno il team virtuale di Allianz.

I sei ambassador del progetto: Sara Conti, Niccolò Macii, Nikolaj Memola, Giuseppe Romele, Martina Valcepina, Martina Vozza

Atleti di ieri, oggi e domani

Sportivi di discipline diverse – pattinaggio di figura su ghiaccio e pattinaggio di velocità, sci alpino, sci di fondo e biathlon – gli atleti protagonisti dell’iniziativa sono Sara Conti e Niccolò Macii, coppia di punta del pattinaggio di figura, Nikolaj Memola, pattinatore di figura su ghiaccio, Giuseppe Romele, atleta paralimpico di nuoto, sci nordico e triathlon. C’è poi Martina Valcepina, velocista del pattinaggio su ghiaccio e Martina Vozzam sciatrice alpina paralimpica polivalente



Assieme a loro le “Leggende” dello sport azzurro: Paolo De Chiesa, membro della ‘Valanga Azzurra’ dello sci alpino negli anni ’70 e ’80, Barbara Fusar Poli, dal pattinaggio di figura su ghiaccio in coppia con Maurizio Margaglio, anche lui nel progetto, Kristian Ghedina, leggenda dello sci alpino italiano, con alle spalle 5 Olimpiadi, Francesca Porcellato, che è stata paratleta in tre diverse discipline. Infine Cristian Zorzi, conosciuto come ‘Zorro’, fondista.



Paolo De Chiesa, Martina Vozza, Nikolaj Memola, Martina Valcepina, Sara Conti Niccolò Macii, Giuseppe Romele

“Allianz vuole dare un messaggio diverso: non puntiamo su uno o due campioni, su un nome già famoso, ma su tanti atleti che rappresentano le speranze di tutto il movimento olimpico e paralimpico”, ha detto l’amministratore delegato Giacomo Campora, intervenuto alla presentazione dal quartier generale milanese in City Life. Con lui il Direttore Generale Maurizio Devescovi – assieme a Valentina Sestan, Head of Strategic CEO projects e Responsabile Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz S.p.A.

Allianz racconterà le personalità, le storie e le ambizioni dei suoi Ambassador, con interviste e registrazioni nei luoghi di allenamento con una campagna di comunicazione multimediale e un progetto televisivo ad-hoc. Partendo da un punto di vista in prima persona, l’iniziativa vuole aprire una riflessione più ampia sul patrimonio di valori tramandato dallo sport di generazione in generazione.