12 Dicembre 2025 01:21
12 Dicembre 2025 01:21

Poste Italiane sale al 27,32% dell’azionariato ordinario di Tim

Con questa operazione, Poste Italiane rafforza l’investimento di natura strategica realizzato in TIM, confermando il proprio obiettivo di svolgere il ruolo di azionista industriale di lungo periodo

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha deliberato e formalizzata nella seduta odierna l’acquisizione della partecipazione residuale detenuta da Vivendi in TIM-Telecom Italia S.p.A. costituita da n. 384.099.915 azioni ordinarie corrispondenti al 2,51% del totale delle azioni ordinarie e al 1,80% del capitale sociale di TIM. Il corrispettivo per l’acquisto è pari al prezzo di chiusura delle azioni del 10 dicembre 2025, è complessivamente pari a euro 187 milioni, e sarà finanziato mediante cassa disponibile.

Al termine dell’acquisizione, Poste Italiane già azionista con il 24,81% delle azioni ordinarie, avrà una partecipazione complessivamente pari al 27,32% delle azioni ordinarie TIM, corrispondente al 19,61% del capitale sociale, con il conseguente superamento dell’attuale soglia rilevante ai fini della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie.

Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane

A tale riguardo, Poste Italiane ha dichiarato l’intenzione di avvalersi dell’esenzione di cui all’articolo 106, comma 5, del D.lgs. 58/1998 e all’articolo 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Consob n. 11971/1999. Pertanto – in vigenza dell’attuale quadro normativo – Poste Italiane si impegna a cedere a parti non correlate le azioni ordinarie detenute in eccedenza rispetto alla predetta soglia rilevante, entro 12 mesi dal perfezionamento dell’acquisto, astenendosi, nel mentre, dall’esercizio dei diritti di voto relativi a tali azioni.

Con questa operazione, Poste Italiane rafforza l’investimento di natura strategica realizzato in TIM, confermando il proprio obiettivo di svolgere il ruolo di azionista industriale di lungo periodo, attraverso la realizzazione di sinergie e la creazione di valore per tutti gli stakeholder.

