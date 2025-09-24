MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
24 Settembre 2025 17:58
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
24 Settembre 2025 17:58

Poste, accordo nella logistica con Leonardo

  • Ambiente & Energia, Consumatori, Economia, Imprese
Poste Italiane e Leonardo annunciano una intesa nel settore della logistica.

L’azienda dei recapiti e il gruppo dell’industria pubblica italiana della difesa, hanno siglato un accordo “per la realizzazione di soluzioni sicure e innovative nei servizi logistici di immagazzinamento e di smistamento automatizzato basate sulle tecnologie del Cloud Computing e dell’Intelligenza artificiale”. Nel perimetro dell’accordo, rende noto ilc omunicato stampa, rientrano “lo sviluppo di soluzioni innovative di logistica e infologistica, soluzioni di Physical e Cyber security per la protezione delle persone, degli asset e delle piattaforme, nonché l’individuazione di aree di cooperazione su programmi strategici nazionali e internazionali”

Sulla in base di quanto contenuto nel memorandum siglato le due società avranno modo di collaborare inoltre su soluzioni di welfare aziendale e su servizi di banking, assicurativi e finanziari per tutti i dipendenti coinvolti, oltre che per le società dei due gruppi.

Il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, e il condirettore generale di Leonardo, Carlo Gualdaroni, hanno manifestato nella nota la propria “massima soddisfazione per l’intesa raggiunta auspicando un percorso di collaborazione sinergica che, grazie alle tecnologie di Leonardo, possa rendere i servizi di Poste Italiane ancor più sicuri e avanzati”.

Matteo Del Fante e Giuseppe Lasco, Ad e DG di Poste Italiane

Poche ore prima il gruppo guidato da Matteo Del Fante aveva annunciato una collaborazione con Tim nel settore dell’energia, una delle aree su cui da un paio d’anni puntano le Poste per far crescere l’attività. In particolare, Tim aprirà la propria rete di vendita al mercato retail dell’energia, a partire dal 29 settembre, con l’offerta Tim Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane in oltre 750 negozi Tim.

Poste è entrata nel settore della vendita di gas e luce alle famiglie nel febbraio 2023 e al 30 giugno scorso aveva raggiunto quasi un milione di clienti con 57 milioni di ricavi. “Con il lancio di Poste Energia – ha spiegato l’ Ad Matteo Del Fante in occasione del lancio dell’ offerta del gruppo – completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti di Poste Italiane puntando sulla forza della nostra piattaforma innovativa e omnicanale”.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Mattarella: "Uccidere giornalisti è assassinio delle libertà"
24 Settembre, 2025
Il Festival dello spettacolo, nuovo evento nell'entertainment business
24 Settembre, 2025
Rottamazione. Arriva un meccanismo per evitare il pagamento solo delle prime rate o in contanti dei soliti "furbetti"
24 Settembre, 2025
TIM amplia il proprio perimetro di attività e annuncia l’ingresso ufficiale nel settore energia.
23 Settembre, 2025
Oggi il volo dimostrativo Milano-Roma con i due cani Honey e Moka Cani a bordo assieme ai padroni
23 Settembre, 2025
Taranto si prepara ai XX Giochi del Mediterraneo:
22 Settembre, 2025
Cerca
Archivi
Gaza è oggi una prigione a cielo aperto
24 Settembre, 2025
Mattarella: "Uccidere giornalisti è assassinio delle libertà"
24 Settembre, 2025
Il Festival dello spettacolo, nuovo evento nell'entertainment business
24 Settembre, 2025
Rottamazione. Arriva un meccanismo per evitare il pagamento solo delle prime rate o in contanti dei soliti "furbetti"
24 Settembre, 2025
Poste, accordo nella logistica con Leonardo
24 Settembre, 2025

Cerca nel sito