Poste, accordo nella logistica con Leonardo

Poste Italiane e Leonardo annunciano una intesa nel settore della logistica.

L’azienda dei recapiti e il gruppo dell’industria pubblica italiana della difesa , hanno siglato un accordo “per la realizzazione di soluzioni sicure e innovative nei servizi logistici di immagazzinamento e di smistamento automatizzato basate sulle tecnologie del Cloud Computing e dell’Intelligenza artificiale”. Nel perimetro dell’accordo, rende noto ilc omunicato stampa, rientrano “lo sviluppo di soluzioni innovative di logistica e infologistica, soluzioni di Physical e Cyber security per la protezione delle persone, degli asset e delle piattaforme, nonché l’individuazione di aree di cooperazione su programmi strategici nazionali e internazionali”.

Sulla in base di quanto contenuto nel memorandum siglato le due società avranno modo di collaborare inoltre su soluzioni di welfare aziendale e su servizi di banking, assicurativi e finanziari per tutti i dipendenti coinvolti, oltre che per le società dei due gruppi.

Il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, e il condirettore generale di Leonardo, Carlo Gualdaroni , hanno manifestato nella nota la propria “massima soddisfazione per l’intesa raggiunta auspicando un percorso di collaborazione sinergica che, grazie alle tecnologie di Leonardo, possa rendere i servizi di Poste Italiane ancor più sicuri e avanzati”.

Matteo Del Fante e Giuseppe Lasco, Ad e DG di Poste Italiane

Poche ore prima il gruppo guidato da Matteo Del Fante a veva annunciato una collaborazione con Tim nel settore dell’energia, una delle aree su cui da un paio d’anni puntano le Poste per far crescere l’attività. In particolare, Tim aprirà la propria rete di vendita al mercato retail dell’energia, a partire dal 29 settembre, con l’offerta Tim Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane in oltre 750 negozi Tim.