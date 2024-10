Poliziotto aggredito a Crotone durante un controllo: spara e uccide un uomo. Dopo viene pestato dai familiari

Dopo essere stato aggredito dalle persone che aveva fermato in auto durante un controllo, il poliziotto ha sparato uccidendo una di loro, venendo successivamente pestato violentemente dai familiari della vittima scesi in strada. E’ accaduto nel quartiere Lampanaro nella periferia sud di Crotone, intorno alle 15.30 di oggi . Secondo quanto stanno ricostruendo i Carabinieri del Nucleo operativo del capoluogo calabrese, incaricati delle indagini, l’agente G.S. residente in zona si stava recando al lavoro quando ha notato un’auto sospetta.

Secondo quanto sta emergendo nelle ultime ore, il poliziotto 37enne in servizio alla Squadra Mobile di Crotone – da poco arrivato in città – avrebbe assistito a un lieve tamponamento tra due macchine. E avrebbe successivamente inseguito quella in fuga dai controlli, da Isola Capo Rizzuto, fino a Lampanaro. A bordo dell’ auto in fuga c’erano tre uomini, i quali dopo la fuga sono scesi dall’auto con spranghe e bastoni, accerchiandolo e colpendolo più volte. L’agente, che si trovava in borghese non essendo ancora entrato in servizio, si è qualificato come poliziotto, ed poi estratto la pistola di ordinanza con la quale ha esploso tre colpi, uno dei quali ha colpito Francesco Chimirri, residente a Crotone e impiegato come pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto., noto perché molto attivo su Tik Tok, dove aveva quasi 158 mila follower.

Dopo lo sparo, l’altro complice è fuggito a bordo dell’auto ma sul posto sono arrivati nel frattempo altri familiari della vittima che hanno pestato l’agente, nonostante in quel momento stesse ricevendo le cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Il poliziotto è rimasto ferito gravemente dalle bastonate ed ha rischiato il linciaggio . I Carabinieri hanno proceduto al sequestro degli abiti dei familiari della vittima che hanno preso parte all’aggressione contro il poliziotto e non si esclude un provvedimento di fermo nei confronti di alcuni di loro. Inutili i soccorsi per Francesco Chimirri che è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio dove però è arrivato già privo di vita. Il poliziotto è stato trasferito all’ospedale di Catanzaro, dopo essere stato ridotto in fin di vita dai familiari di Chimirri, verrà sottoposto ad un intervento chirurgico maxillo faccialeper le numerose lesioni che ha riportato soprattutto al volto. L’agente, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia e i Carabinieri del Nucleo investigativo di Crotone sono sulle tracce delle due persone in fuga.



Tensione all’ospedale di Crotone