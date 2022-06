Paltrinieri compie un capolavoro mondiale e conquista la medaglia oro nei 1500 sl. Pilato medaglia argento nei 50 rana

Gregorio Paltrinelli fa tremare mai come stavolta , per 1475 metri il record mondiale detenuto dal 2012 dal cinese Sun Yang . Greg dalla corsia numero 1 se ne va solo, mentre ad ogni passaggio il suo allenatore Fabrizio Antonelli gli urla di andare. Ai 200 Greg arriva in 1’53”71, ai 400 è sotto il limite di Sun Yang a 3’51”04, ai 600 è a meno 27 centesimi, incrementa agli 800 a 1”26 in 7’44”19. I suoi passaggi sono irrefrenabili, a tempi impossibili per gli altri, incrementando ai 100 a 1”96 in 9’41”14.

Gli altri avversari Wellbrock e Romanchuk (che era stato battuto da Paltrinieri proprio qui nel 2017) se lo ricorda bene il vero Greg, lo vedono volare in corsia e sembrano quasi inermi . La folla incendia di tifo e passione la Duna Arena di Budapest, ai 1200 Greg è 2”69 sotto il vecchio primato. Un solo uomo al comando in vasca: è tornato Greg: ai 1300 è a -2”79, mentre gli altri combattano per l’argento e il bronzo, Paltrinieri atleta del gruppo Fiamme Oro della Polizia di Stato, invece combatte e nuota solitario contro il cronometro. Ai 1400, al suono della campana è sotto di 2”81. Un crescendo incredibile, quasi lunare e senza fatica Greg vola verso il record mondiale, ai 1450 è 1”23, soltanto nell’ultima vasca il record resiste clamorosamente ma è straordinario il suo record europeo di 14’32”80. Sun Yang si salva ancora col suo 14’31”02: 28”69 è l’ultima vasca dell’azzurro, che torna l’uomo d’oro dei 1500 dove aveva trionfato l’ultima volta nel 2017 e col record anche dei campionati trionfa sull’americano Bobby Finke da 14’36”70 e sul campione uscente, il tedesco Florian Wellbrock 14’36”94.

“È un sogno, sapevo che potevo vincere due ori in vasca . – ha detto Paltrinieri ai microfoni di Rai Sport – L’800 è andato così e mi è scocciato così tanto che per questa gara ho pensato ‘piuttosto muoio’. I miei amici mi hanno detto che ero quotato a 26 e me la sono presa. È stato bello. Queste sono le gare che mi piace fare. Ogni tanto non mi vengono, ho tanta carne sul fuoco in questi giorni: volevo dimostrare che io sono sempre qua. C’è gente che voleva farmi il tampone dopo l’800, ma io sto bene ed è per questo che ero deluso. Ho dato una bella dimostrazione. Io faccio questo perché mi piace e mi diverto, perché l’euforia delle gare non la cambierei con nulla al mondo”. Per Paltrinieri quello di oggi è il terzo titolo mondiale dopo quelli del 2015 e 2017.