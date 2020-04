Operazione della Guardia di Finanza a Bari per la tutela dell’informazione

L ‘operazione scaturisce dalla denuncia della FIEG la Federazione Italiana Editori Giornali presentata lo scorso 10 aprile all’AGCOM l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per una più incisiva ed auspicabilmente definitiva azione di contrasto al fenomeno della pirateria digitale, molto diffuso sui social media.

ROMA – Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari guidato dal colonnello Pierluca Cassano sta dando esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso da questo Ufficio per i reati di “riciclaggio”, “ricettazione”, “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”, “furto” e “violazione della legge sul diritto d’autore” (L. 633/41) nei confronti di persone in corso di identificazione le quali, in concorso tra loro, introducendosi nei sistemi informatici di numerose società editrici di riviste, giornali e libri protetti da misure di sicurezza, hanno sottratto migliaia di file in formato PDF dei predetti beni tutelati dal diritto di autore, riversandoli illecitamente su numerosi “canali” – almeno 17 individuati sino ad oggi – della piattaforma di messaggistica istantanea denominata “TELEGRAM”, permettendo così una tanto capillare quanto abusiva diffusione in chiaro di migliaia di riviste, giornali e libri.

L’operazione scaturisce dalla denuncia della FIEG la Federazione Italiana Editori Giornali presentata lo scorso 10 aprile all’AGCOM l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; l’authority, in particolare, aveva richiesto e auspicato l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, per una più incisiva ed auspicabilmente definitiva azione di contrasto al fenomeno della pirateria digitale, alquanto diffuso segnatamente sui social media.

Le indagini proseguono per ricostruire l’illecito giro di affari e individuare gli autori del reato nonchè le responsabilità penali delle società coinvolte ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Nell’eventualità in cui Telegram si rifiutasse di collaborare con gli inquirenti, verrà chiesto ai provider di impedire l’accesso ai canali o al server di messaggistica. Nello specifico, per quanto concerne i reati ipotizzati, la Procura di Bari ribadisce che viene, inoltre, contestato anche il reato di riciclaggio e precisa che gli indagati “Distribuivano, trasmettevano e diffondevano in formato pdf, riviste, giornali e libri dopo aver acquisito illecitamente, mediante accesso abusivo al sistema informatico (o comunque con sottrazione illecita ai legittimi detentori) decine di migliaia di files, a fini di lucro (costituito dalla cessione dei dati personali a fine pubblicitario), immettendoli in decine di canali Telegram, liberamente accessibili al pubblico“.

“Esprimo soddisfazione per la chiusura di 7 degli 8 canali segnalati dagli editori e ribadisco la necessità di proseguire con queste azioni di contrasto“, afferma Andrea Riffeser Monti presidente della Fieg, ricordando che negli ultimi due anni, gli iscritti ai canali Telegram esclusivamente dedicati alla distribuzione illecita di quotidiani e periodici sono triplicati, dai circa 180mila rilevati a fine 2018 ai 600mila di oggi. “Occorre subito una modifica della normativa – aggiunge – che attribuisca all’Autorità specifici poteri di intervento su Telegram e per questo lanciamo un appello al governo e al Parlamento affinché diano risposte urgenti all’intera filiera della editoria“.

Per il Comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana “La guerra alla pirateria non è una guerra alla libertà della Rete. È un modo per liberarla da chi, violando il copyright della proprietà intellettuale, attenta alle libertà economiche, distorce il mercato, accumula risorse importanti evadendo la fiscalità, e, visto che stiamo parlando di informazione, mette in ginocchio l’editoria, il suo capitale finanziario e umano, e dunque, produce esattamente il contrario di quello che dichiara. Perché restringe gli ambiti di libertà, disincentiva l’impegno di risorse destinate alla produzione di contenuti intellettuali e dunque a un’informazione responsabile, nel senso di professionalmente credibile“