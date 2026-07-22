OpenAI, incidente informatico senza precedenti modelli IA impazziti e

L'azienda di San Francisco ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codice e modelli di IA Hugging Face, vittima del cyber attacco

OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L’azienda di San Francisco ha annunciato che condurrà un’indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codice e modelli di IA Hugging Face, vittima del cyber attacco: “Un incidente informatico senza precedenti”.



I modelli di IA che sono alla base di strumenti come chatbot e generatori di immagini sono noti come agenti quando agiscono autonomamente per svolgere compiti nel mondo reale. Con il rapido progresso tecnologico, la sicurezza informatica è al centro dell’attenzione, dato il rischio che l’IA avanzata individui i punti deboli dei software esistenti prima che lo facciano gli esseri umani. OpenAI ha affermato che l’incidente ha coinvolto una combinazione di modelli, tra cui il recente GPT-5.6 Sol “e un modello pre-release ancora più performante“. L’azienda stava cercando di valutare le capacità di hacking dei modelli impostando dei compiti in un ambiente di test digitale strettamente controllato, dove l’accesso a Internet era limitato per motivi di sicurezza.

“Mentre operavano nel nostro ambiente di test isolato, i nostri modelli hanno impiegato una notevole quantità di potenza di calcolo per trovare un modo per ottenere l’accesso a Internet, nel tentativo di risolvere il problema di valutazione“, si legge in un post sul blog di OpenAI relativo all’incidente. Dopo essersi connessi a Internet, i modelli hanno deciso di prendere di mira la piattaforma Hugging Face, uno dei più grandi archivi online di modelli di intelligenza artificiale, dataset e altre risorse utili.

Alla ricerca di “informazioni segrete” che potessero aiutarli ad aggirare il test , il sistema OpenAI ha “concatenato molteplici vettori di attacco, incluso l’utilizzo di credenziali rubate”. Hussein Abbass, professore di informatica presso l’UNSW di Canberra, ha dichiarato all’Afp che l’incidente è stato “incredibile sotto molti aspetti. Non ha attaccato solo Hugging Face. Ha attaccato il suo sistema interno per sfruttarne le vulnerabilità, E questo è spaventoso“.

Secondo Reuters, OpenAI considera l’incidente senza precedenti perché un sistema autonomo non si è limitato a dimostrare capacità di attacco in una simulazione, ma le ha applicate a un’infrastruttura esterna e reale. Anche l’ Associated Press ha descritto il caso come uno dei primi episodi pubblicamente documentati in cui un agente AI ha violato autonomamente i sistemi di un’altra azienda mentre perseguiva un obiettivo definito dai suoi sviluppatori.

Il caso segna un cambiamento importante nel dibattito sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale . Finora le capacità offensive dei modelli erano state misurate soprattutto attraverso benchmark ed esercizi controllati. Questa volta un agente ha trasferito quelle capacità nel mondo reale, compromettendo i sistemi di un’altra organizzazione senza che questa fosse stata coinvolta nel test.

La vicenda dimostra anche quanto possa essere difficile definire il comportamento accettabile di un agente autonomo. Un sistema può perseguire correttamente l’obiettivo indicato e, allo stesso tempo, scegliere mezzi pericolosi, illegali o completamente diversi da quelli immaginati dai suoi sviluppatori.