Olimpiadi Milano-Cortina 2026: quasi 3 miliardi di impatto sul Pil

Lo studio ‘Sport e Impresa’ realizzato dalla Luiss Guido Carli per il Comitato Leonardo e presentato al Salone d’Onore del Coni, conferma che lo sport è un volano fondamentale per la crescita economica del Paese, ed i grandi eventi sicuramente rappresentano un grande acceleratore. Il settore di chi lavora per far fare sport alla popolazione, quindi impianti sportivi, palestre, circoli, club annovera circa 15.000 imprese, generando circa 4 miliardi di fatturato. Il nostro “fiore all’occhiello” è il Made in Italy con la produzione di articoli sportivi caratterizzata da un’elevata propensione all’export che ha dimostrato nel 2018-19 un dinamismo superiore a quello del benchmark nazionale di esportazioni totali di beni italiani.

Giovanni Malagò, Barbara Beltrame Giacomello, Luisa Todini, Carlo Ferro