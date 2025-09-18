Oggi le dimissioni del cda Mediobanca

Crescono ancora le adesioni all'offerta lanciata da Mps, consegnato il 62,88% del capitale

Crescono ancora le adesioni all’Offerta pubblica di acquisto e scambi o di Banca Monte dei Paschi su Mediobanca. Ieri, al secondo giorno di riapertura dell’Opas,ad essere consegnato risultava il 62,88 per cento del capitale sociale. Intanto oggi si riunirà il consiglio di Mediobanca, dove saranno formalizzate le dimissioni del vertice e di tutti i membri a seguito del successo dell’Offerta. Il consiglio, che ha in agenda l’approvazione del bilancio e la convocazione dell’assemblea, resterà in carica per assicurare una transizione ordinata e garantire l’ordinaria amministrazione. Le dimissioni in blocco saranno valide dall’assemblea, che come da tradizione si svolgerà il 28 ottobre. Intanto non si arresta la vendita di azioni da parte dei manager di Piazzetta Cuccia.

Il passaggio