18 Settembre 2025
18 Settembre 2025

Oggi le dimissioni del cda Mediobanca

  • Credito & Finanza, Economia
Crescono ancora le adesioni all'offerta lanciata da Mps, consegnato il 62,88% del capitale

Crescono ancora le adesioni all’Offerta pubblica di acquisto e scambio di Banca Monte dei Paschi su Mediobanca. Ieri, al secondo giorno di riapertura dell’Opas,ad essere consegnato risultava il 62,88 per cento del capitale sociale. Intanto oggi si riunirà il consiglio di Mediobanca, dove saranno formalizzate le dimissioni del vertice e di tutti i membri a seguito del successo dell’Offerta. Il consiglio, che ha in agenda l’approvazione del bilancio e la convocazione dell’assemblea, resterà in carica per assicurare una transizione ordinata e garantire l’ordinaria amministrazione. Le dimissioni in blocco saranno valide dall’assemblea, che come da tradizione si svolgerà il 28 ottobre. Intanto non si arresta la vendita di azioni da parte dei manager di Piazzetta Cuccia.

Il passaggio

Azioni frutto di bonus accumulati in 25 anni: Alberto Nagel, che due giorni fa ha incassato 22 milioni, ha ceduto altri 34.778 titoli per oltre 760 mila euro, il presidente Renato Pagliaro 100 mila azioni per 2,2 milioni e il direttore generale, Francesco Saverio Vinci, 37.312 titoli per 815 mila euro. Intanto a Siena entra nel vivo la partita per il nuovo consiglio, che dovrebbe essere ridotto al minimo (9 componenti) e in cui dovrebbero continuare a sedere Sabrina Pucci e Sandro Panizza i rappresentanti di Delfin (famiglia Del Vecchio) . Il comitato nomine si è riunito nel tardo pomeriggio di ieri per individuare in Korn Ferry l’head hunter per individuare i profili giusti per la lista, che andrà depositata per il 3 ottobre. L’impressione è che le decisioni arriveranno dopo la chiusura dell’Opas, quando si avrà certezza sul capitale raccolto da Mps.

  • ultimo aggiornamento
