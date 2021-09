NUOVI INCARICHI AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TARANTO

di REDAZIONE CRONACHE

Il Tenente Colonnello Valerio Bovenga è il nuovo comandante del Nucleo PEF – Polizia Economico Finanziaria di Taranto. Già comandante del Gruppo di Taranto, Bovenga sostituisce il Tenente Colonnello Antonio Marco Antonucci che, dopo quattro anni, lascia il capoluogo jonico per assumere l’analogo precedente incarico di comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del Comando Provinciale di Padova.

Il Capitano Mauro Nuzzo, già al comando della 2a Compagnia, diventa il nuovo comandante del Gruppo di Taranto e sarà coadiuvato dal Capitano Giuseppe Detommaso, appena giunto a Taranto dal Nucleo di Polizia Valutaria di Roma.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Dell’Anna, ha formulato gli auguri di buon lavoro agli Ufficiali che hanno assunto i nuovi ed impegnativi incarichi nella sede jonica; nel contempo ha espresso parole di sentito ringraziamento e vivo apprezzamento al Tenente Colonnello Antonucci per l’intenso e proficuo lavoro svolto a tutela della legalità economico finanziaria della provincia tarantina.