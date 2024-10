New Zealand batte due volte Ineos Britannia: America’s Cup a un passo

L’illusione di Ineos Britannia di poter riaprire la finale dell’America’s Cup 2024 di vela contro New Zealand è durata lo spazio del giorno di riposo . Dopo il doppio successo per i britannici di mercoledì, gli oceanici hanno reagito sciorinando una vera e propria dimostrazione di forza, dominando gara7 e gara8 così guadagnandosi cinque match point, due da spendere già domani, sabato 19 ottobre, nel doppio match-race in programma.

La quinta giornata della finale non ha avuto storia. New Zealand , infatti, ha terminato la prima regata con il crono di 24’49”, a +1’13” sui rivali, e la seconda con quello di 26’37”, con Ineos Britannia che è arrivata con 55 secondi di ritardo.

In gara le barche sono partite entrambe regolarmente , ma gli inglesi sono stati subito penalizzati dalla virata al boundary di sinistra. New Zealand da quel momento si è posizionata in avanti e ha condotto la regata in totale gestione, abile a essere sempre nelle fasi corrette del vento, che conquista la 7^ regata con 1′ 13” di vantaggio. A differenza di gara-7, disputatasi su sei lati, la successiva si è svolta sugli otto. La storia però non è cambiata, con Ineos Britannia autore di un errore (perso il volo per un paio di secondi) che il team neozelandese non si è lasciato sfuggire. New Zealand andata in fuga, ha poi chiuso gara-8 con oltre 1000 metri di vantaggio. Domani alle 14.10 la nona regata, in cui i neozelandesi possono chiudere la pratica e vincere l’America’s Cup.