Nell’ultimo weekend di novembre sole e poca pioggia

Le previsioni per le giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre

Italia al sole oggi per iniziare l’ultimo weekend di novembre . La giornata di oggi sabato 29 sarà caratterizzata da un quadro meteo favorevole, con nubi e poca pioggia limitati ad alcune zone. Il quadro di questi giorni presenta condizioni stabili da Nord al Centro, da Milano a Roma. La situazione è parzialmente diversa al Sud e sul versante Adriatico. Il sole permetterà di godere anche di temperature gradevoli nel corso della giornata, come evidenzia il meteo.it. La pioggia nelle prossime ore sarà un elemento marginale, limitato ad alcuni settori del Meridione e in particolare al Salento in Puglia, al Nord della Sicilia e al versante tirrenico della Calabria.

Cosa accadade domenica