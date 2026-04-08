‘Ndrangheta, maxi operazione in 5 regioni: 54 arresti

L’inchiesta ha dato conferma della piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta nota come “Locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina che fa capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne. Coinvolto anche Marco Ferdico, uno degli indagati dell’inchiesta “Doppia Curva” Le accuse vanno dal traffico di stupefacenti al tentato omicidio, fino all'uccisione di animali. TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI

Sono 54 le misure cautelari in 5 regioni italiane effettuati oggi, mercoledì 8 aprile, dagli agenti della Polizia di Stato fra le province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo: le accuse sono a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

L’inchiesta ha riscontrato la piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta comunemente nota come ‘Locale dell’Ariola’ e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne (Vibo Valenzia) – attive nei comuni del cosidetto comprensorio delle Serre vibonesi – coinvolgendo, per gli aspetti legati al traffico di stupefacenti, anche Marco Ferdico uno degli indagati già emersi nell’inchiesta ‘Doppia Curva’ di Milano. Il Gip Arianna Roccia, ha firmato un’ordinanza che dispone misure cautelari per ben 54 soggetti, travolgendo le gerarchie criminali tra Vibo Valentia e il resto d’Italia.



L’operazione – coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro e condotta dalla I Divisione dello S.C.O. il Servizio Centrale Operativo, dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dalla S.I.S.C.O. di Catanzaro – vede attualmente impegnati circa 350 uomini, con l’impiego di tutti gli assetti specializzati del Servizio Centrale Operativo e la partecipazione di investigatori provenienti da diverse Squadre Mobili, oltre ad Unità Operative di Primo Intervento, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, Unità Cinofile (antiesplosivo ed antidroga), artificieri, specialisti della Polizia Scientifica e del Reparto Volo.

La giudice Arianna Roccia non ha avuto dubbi per i primi 47 indagati disponendo la custodia cautelare in carcere . Tra i nomi che spiccano per la gravità dei capi d’imputazione (che vanno dall’associazione mafiosa al narcotraffico) figurano elementi di peso come Gerardo Accorinti, Ferdinando Bartone, Michele Carnovale e i componenti dei clan Emanuele, Idà e Castagna. L’ ordinanza prevede anche una serie di misure che colpiscono la “manovalanza” e i fiancheggiatori. Arresti domiciliari sono stati disposti per soggetti come Marco Idà, Michele Idà, Domenico Nardo e Domenico Zannino, con il divieto assoluto di comunicare con l’esterno, social network compresi. Nei confronti di altri indagati tra i quali Michelangela Alessandria e Marco Fiorillo è stata invece applicata la misura congiunta dell’obbligo di dimora con permanenza notturna e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per quattro giorni a settimana.

Maggiori informazioni verranno diffuse nella conferenza stampa che si terrà questa mattina presso la Procura della Repubblica – DDA di Catanzaro alla presenza del Procuratore Capo, del Direttore del Servizio Centrale Operativo e del Questore di Vibo Valentia.

Custodia cautelare in carcere

Accorinti Gerardo

Bartone Ferdinando

Campisi Antonio

Carnovale Antonio

Carnovale Michele

Castagna Giovanni

Castagna Maurizio

Chiera Domenico

Chiera Giuseppe

D’Angelo Michele

Emanuele Bruno

Emanuele Caterina

Emanuele Gaetano

Emanuele Nazzareno Salvatore (classe. ’05)

Emanuele Giovanni

Emanuele Salvatore

Ferdico Marco

Giampaolo Giuseppe

Grillo Antonino

Idà Arianna

Idà Francesco

Idà Franco

Idà Marco

Idà Michele (classe. ’91)

Idà Michele (classe. ’97)

La Bella Giovanni

Livoti Santo

Mamone Damiano

Mazzotta Filippo

Nardo Domenico

Parisi Giuseppe

Parisi Pietro

Procopio Giuseppe Santo

Raso Michele

Ripepi Michele

Sabatino Alessio

Sabatino Vincenzo

Serrao Gianluca

Solecka Aurelia Klaudia

Stramondinoli Marco

Suriani Gregorio

Tassone Domenico

Tassone Simone

Vallelunga Vincenzo

Zannino Domenico

Zannino Salvatore

Zupo Gaetano

Arresti domiciliari

Idà Marco

Idà Michele (classe 97)

Nardo Domenico

Zannino Domenico

Obbligo di dimora e presentazione alla P.G.

Alessandria Michelangela

D’Agostino Lucia

Fiorillo Marco

Rosario Sascha

Fortuna Andrea

Giardino Domenico

Idà Ivano

Leandro Valerio

Ripepi Carmelo