Natale sotto la neve? Per ora caldo anomalo sull’Italia fino al weekend

Saranno decisamente movimentati i prossimi 10 giorni: entro il 25 dicembre le temperature scenderanno su tutta l' Italia

Weekend tra sole in montagna e piogge al Sud con caldo anomalo anche al Centro dove si sfiorano alcuni record per dicembre. A Roma e Napoli le temperature sono arrivate fino a 18°C all’ombra. I prossimi 10 giorni saranno, però, decisamente più movimentati: entro Natale le temperature scenderanno su tutta l’Italia e avremo anche la possibilità di un ‘Bianco Natale’.

Meteo oggi e domani

Nelle prossime ore, intanto, il cielo sarà molto nuvoloso in pianura al Nord , anche con le nebbie e lo smog che torneranno protagonisti, sarà irregolarmente nuvoloso altrove; deboli piogge bagneranno Toscana ed Umbria, altrove il tempo sarà perlopiù asciutto.

Anche domani venerdì 19 dicembre presenterà gli stessi connotati: temperature miti, qualche isolata pioggia al Centro, anche un po’ più intensa in Toscana specie costiera, il tutto “condito” però da un iniziale peggioramento verso le Isole Maggiori e la Calabria.

La svolta nel weekend

Una prima svolta arriverà infatti sabato 20 dicembre con rovesci forti sulle regioni ioniche , in particolare su Sicilia e Calabria fino al mattino. Domenica 21 il Sud vivrà ancora qualche momento instabile mentre dominerà l’alta pressione sul resto del territorio italiano con tempo stabile, soleggiato in montagna, spesso grigio in pianura.

La seconda svolta, ancora più importante, arriverà da lunedì 22 dicembre : aria fredda di origine polare nord atlantica, in discesa verso sud attraverso la Francia, scaverà un vortice sul Mediterrano centrale ‘tuffandosi’ nel Golfo del Leone con la formazione di un minimo di bassa pressione proprio intorno all’Italia: ecco che la settimana di Natale potrebbe essere decisamente turbolenta sul nostro Paese.

Da lunedì 22 a giovedì 25 si prevedono infatti piogge sparse e un graduale calo delle temperature: ci sarebbero tutti gli ingredienti per un Bianco Natale anche in pianura, peccato che, con il Riscaldamento Globale, la neve non scenderà probabilmente sotto i 700-800 metri di quota (al Nord)

Le previsioni dei prossimi giorni

Oggi, giovedì 18 dicembre – Al Nord: grigio in pianura con nebbie, più sole altrove. Al Centro: pioviggine su Toscana ed Umbria, stabile altrove. Al Sud: poco o parzialmente nuvoloso.

Domani, venerdì 19 dicembre – Al Nord: grigio in pianura con nebbie, più sole altrove. Al Centro: piogge in Toscana, stabile altrove. Al Sud: dalla sera peggiora in Sicilia e bassa Calabria.