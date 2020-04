Napoli, poliziotto morto per sventare rapina in banca

L’ agente scelto Pasquale Apicella era alla guida della Volante che è stata travolta dai criminali in fuga. Lascia moglie due figli piccoli. Il questore: “Siamo vicini alla famiglia”. Gabrielli: “La polizia paga un prezzo altissimo”. Due ladri sono piantonati in ospedale. Continuano le ricerche per arrestare il terzo complice

ROMA – Un poliziotto Pasquale Apicella, 37 anni, agente scelto, è morto questa mattina a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca. ed era alla guida della Volante intervenuta in via Abate Minichini (zona Capodichino) , venendo travolta da una banda di criminali in fuga, l’impatto è stato violentissimo. Apicella in Polizia dal dicembre dal 2014, è stato prima all’ufficio del personale della Questura di Milano, e quindi al commissariato Trastevere di Roma. A giugno 2016 aveva chiesto ed ottenuto di tornare nella sua città natale, prestando servizio prima al commissariato Scampia e successivamente, dal dicembre 2019, al commissariato di Secondigliano.

L’agente Apicella lascia due figli piccoli, uno di sei anni compiuti lo scorso 12 gennaio, l’altra, una femminuccia nata soltanto lo scorso 10 gennaio. Un altro agente, collega di pattuglia è rimasto ferito lievemente. Il questore Alessandro Giuliano : “Siamo vicini alla famiglia” .

Il capo della polizia Franco Gabrielli ha espresso profondo cordoglio e sentimenti “di commossa vicinanza ai familiari dell’agente scelto Pasquale Apicella deceduto questa mattina a Napoli durante un inseguimento di alcuni malviventi nell’espletamento del servizio. In giornate che vedono impegnate le forze dell’ordine nei controlli per il contenimento del coronavirus la polizia continua l’attività di controllo a presidio di legalità contro la criminalità, pagando un prezzo altissimo con la perdita di un suo uomo. Il Capo della polizia ha augurato una pronta guarigione all’altro componente della volante l’assistente Capo della Polizia di Stato Salvatore Colucci, rimasto ferito“.

Il tentato furto era stato segnalato questa mattina alle 4, ed una prima pattuglia della Polizia era immediatamente arrivata. I tre ladri che volevano svaligiare il bancomat della Banca di Credito Agricolo, senza riuscirci si erano dati alla fuga; nel tentativo di scappare via però, i tre delinquenti hanno prima speronato una prima vettura della Polizia per non essere inseguiti, imboccando quindi contromano via calata Capodichino, strada dalla quale stava sopraggiungendo l’altra auto della Polizia guidata dall’agente Apicella e un suo collega l’assistente capo Salvatore Colucci , rimasto a sua volta ferito lievemente. I ladri sono stati bloccati ed arrestati da una terza macchina della Polizia sopraggiunta.

L’auto utilizzata dai banditi un’ Audi aveva una targa sovrapposta ed il telaio punzonato, evidentemente si trattava di una vettura rubata. Nel violento impatto con la Volante della Polizia, il motore della vettura dei ladri è stato sbalzato fuori.

I due ladri arrestati sono due cittadini stranieri residenti in un campo rom di Giugliano e sono piantonati in stato di arresto in ospedale. Un terzo ladro è scappato e sono in corso capillari ricerche dell’uomo da parte di tutte le Forze dell’ ordine sul territorio di Napoli

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato al Capo della Polizia di Stato un messaggio: “Con profonda tristezza ho appreso la notizia del decesso in servizio dell’Agente scelto Pasquale Apicella nel corso di un intervento per fermare i responsabili di un tentativo di furto presso un istituto bancario di Napoli – ha detto Mattarella in un messaggio inviato a Gabrielli – Nell’esprimere a lei e alla Ps la mia solidale vicinanza, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e all’Assistente Capo Salvatore Colucci, rimasto ferito nell’intervento, gli auguri di pronto ristabilimento“.













Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, ha espresso al Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, il suo personale, profondo cordoglio e quello di tutti i Finanzieri per la tragica morte dell’Agente della

Polizia di Stato. Analogo sentimento di cordoglio è stato rivolto ai familiari dell’Agente scomparso dal Comandante Generale delle Fiamme Gialle, e formulati gli auguri di pronta guarigione all’altro componente della Volante rimasto ferito.

Le reazioni della politica

“Preghiera per l’agente, i delinquenti paghino fino in fondo” ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha espresso il suo più profondo cordoglio per la tragica morte di Pasquale Apicella: “Esprimo il più profondo cordoglio, a nome della Città, alla famiglia dell’agente scelto ucciso ed a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato che ogni giorno sono impegnati con professionalità e sacrificio nella prevenzione e repressione del crimine. Al poliziotto ferito vanno gli auguri di una pronta guarigione “.

Cosi’ su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico.: “Apprendo con profondo dolore della morte dell’agente Pasquale Apicella, rimasto ucciso mentre inseguiva dei malviventi a Napoli. A nome mio e di Montecitorio esprimo cordoglio e vicinanza ai suoi cari e alla Polizia di Stato. Un augurio di pronta guarigione all’agente ferito“.

“Ci addolora profondamente la morte dell’agente scelto di Polizia, il trentasettenne Pasquale Apicella, deceduto questa a notte a Napoli, mentre cercava di sventare una rapina. Siamo vicini al corpo della Polizia e a tutte le forze dell’ordine che lavorano per la nostra sicurezza e, in queste settimane, contribuiscono in maniera determinante a garantire l’applicazione delle misure a tutela della salute pubblica” scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, esprimendo “il nostro cordoglio alla famiglia, alla moglie e ai due figli di Apicella, un servitore dello Stato“, e “l’augurio di una pronta guarigione per l’altro agente rimasto ferito“

“Esprimo il mio profondo dolore e cordoglio alla famiglia dell’agente di Polizia Pasquale Apicella, morto questa notte nel tentativo di bloccare dei rapinatori in fuga a Napoli. Vicinanza e solidarietà anche a tutti i suoi colleghi, uomini e donne della Polizia di Stato”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, su Facebook.

La Fondazione Corriere del Giorno, la Media Company Group, i giornalisti e collaboratori del CORRIERE DEL GIORNO si uniscono al dolore della famiglia della Polizia di Stato, al sacrificio di un vero “servitore” dello Stato. E tutto noi italiani piangiamo la scomparsa di un fratello, l’agente scelto Pasquale Apicella.