Morta Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente Donald

Ivana Trump, la prima moglie dell’ex presidente Usa Donald Trump , cresciuta sotto il dominio comunista nell’ex Cecoslovacchia è morta all’età di 73 anni. Lo ha annunciato la famiglia al network televisivo americano ABC News. E’ stata la prima moglie dell’ex presidente Usa, che ha sposato nel 1977 da cui hanno avuto tre figli: Donald Jr., Ivanka ed Eric. La coppia divorziò nel 1992.

Ivana Marie Zelníková, era cresciuta sotto il comunismo in Cecoslovacchia, con studi in educazione fisica, era stata selezionata come sciatrice per le Olimpiadi invernali del ’72, era arrivata in Usa negli anni ’70 per intraprendere la carriera di modella . Poco dopo aveva conosciuto Donald Trump. I due si sposarono diventando in poco tempo l’emblema della coppia di potere di New York: entrambi biondo platino, entrambi protagonisti del jet set di Manhattan, desiderosi di avere tutto e subito. Ivana era riuscita a ritagliarsi un ruolo di top manager come Ceo del Castle Hotel, uno dei casinò di proprietà dei Trump nel New Jersey, e poi come arredatrice di interni alla Trump Tower.

L’imprenditrice è stata trovata morta nella sua casa sulla 64esima strada di New York, proprio di fronte a Central Park, con l’annuncio della scomparsa dato l’indomani dallo stesso ex marito su Truth Social, il social network da lui fondato. “Sono davvero rattristato – ha scritto Donald Trump – di informare tutti coloro che l’hanno amata, e sono davvero tanti, che Ivana Trump se ne è andata nella sua casa a New York”. “Era una donna meravigliosa – ha aggiunto l’ex-presidente USA – bellissima e incredibile, che è stata di grande ispirazione“.

A trovarla, già priva di conoscenza sulle scale del suo appartamento stando al comunicato diffuso dai vigili del fuoco locali, sono stati i paramedici, arrivati sul posto a seguito di una richiesta di aiuto. La causa del decesso sembrerebbe quella di un arresto cardiaco, o comunque di un malore improvviso, per quanto non avesse mostrato segni di particolare malessere durante la cena.

Un’ipotesi che proprio per come sembrava stare la donna , ha destato non poco sconcerto tra chi l’aveva vista nelle sue ultime ore di vita. Da come riporta il Washington Post, la polizia di New York ha subito indagato sulla morte, verificando che nella casa non ci fossero segni di scasso o di qualche altro elemento che potesse ricondurre a un episodio criminale . I medici legali hanno poi valutato se la caduta dalle scale avesse potuto determinare la morte di Ivana Trump o se questa fosse conseguente a un malore.

I proprietari del ristorante “Nello” dove aveva cenato la sera prima di morire , hanno riferito di essere “ancora sotto choc” per la morte improvvisa dell’ex imprenditrice di origini ceche. “Forse era apparsa un po’ stanca, ma sembrava stesse bene, senza aver alcun evidente problema di salute – ha raccontato ai giornalisti la responsabile del ristorante italiano Nello – Siamo sconvolti, ci dispiace tanto, era una delle nostre clienti più affezionate e ci chiedeva sempre come stessimo e se le cose andassero bene, con grande affetto. Abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa“.

Ivana Trump e sua figlia Ivanka

“Nostra madre era una donna incredibile , una forza nel mondo degli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre e un’amica premurosa“, hanno scritto i suoi figli in una nota ricordandola.

“Ivana Trump era una sopravvissuta. È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo paese. Ha insegnato ai suoi figli la grinta e la durezza, la compassione e la determinazione”, ha detto la famiglia. “Mancherà molto a sua madre, ai suoi tre figli e ai suoi dieci nipoti“.