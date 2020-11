Milano, rapina in banca, la polizia circonda un’agenzia Credit Agricole, ma i rapitori fuggono dalle fogne

L’assalto intorno alle 9 in un’agenzia dell’istituto Crédit Agricole. Le forze dell’ordine sono intervenute, hanno circondato la filiale e chiuso gli accessi alla piazza. Al momento non è ancora chiaro quanti fossero i rapinatori. Non c’è stato tempo né modo per avviare una trattativa con la Polizia.

di REDAZIONE CRONACHE

Sarebbero scappati dalle fogne i rapinatori che sono entrati nella filiale di piazza Ascoli della Cariparma – gruppo Credit Agricole a Milano, dopo essersi chiusi all’interno della filiale tenendo in ostaggio i dipendenti della banca. La piazza, al centro di alcune arterie della zona adiacente al centro di Milano è stata bloccata.

Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori sembra che il gruppo fosse formato da almeno 6 persone. Un tale numero lascia ipotizzare un piano ben studiato e che, al momento, non è possibile stabilire se sia fallito del tutto.

“Sono entrati dai sotterranei, eravamo in tre all’interno dell’agenzia quando mi sono accorto ho urlato ‘c’è una rapina’ ed una collega è riuscita a scappare’ “, ha raccontato il direttore della filiale. Il direttore ha parlato tenendo ghiaccio sulla nuca ed ha spiegato che c’è stata “una breve colluttazione ma non hanno infierito su di me”. Al momento non è ancora chiaro quanti fossero i rapinatori. Non c’è stato tempo né modo per avviare una trattativa con la Polizia.

La Polizia sta controllando i palazzi attorno alla filiale della banca dove questa mattina la banda di rapinatori aveva fatto irruzione armata di pistola. Gli agenti sono intervenuti alle 8.39 all’angolo tra piazza Ascoli e via Stoppani. Secondo quanto riferito dagli investigatori, i rapinatori sono entrati attraverso un buco scavato da un palazzo adiacente. Una volta all’interno hanno sorpreso il direttore e due impiegate a cui, sotto la minaccia delle armi, hanno ordinato di consegnare tutti i contanti.

Hanno potuto prendere solo il contenuto delle cassette di sicurezza perché la cassaforte ha l’apertura temporizzata e non hanno potuto aspettare il momento giusto. Non si conosce al momento il contenuto delle cassette private svuotate. Durante tutta l’azione non è stato esploso alcun colpo di pistola né è stato ferito il personale della banca. I banditi hanno solo attivato un estintore per creare un diversivo col fumo e guadagnare la fuga.

Oltre a direttore sono stati visitati dal personale del 118 anche l’impiegata di 49 anni che è rimasta con lui in banca ed era illesa e la collega trentenne che è riuscita a scappare che era invece sotto choc.

Dopo la fuga si è scatenata la caccia alla banda in tutto il quartiere. Sia nelle fogne che nella zona intorno. L’impresa è complicata dal fatto che Milano conta su una rete fognaria enorme, lunga 1.500 chilometri e con 43mila tombini. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando. Nella vicina via Eustachi poi c’è un grosso mercato rionale, generalmente molto affollato fino all’ora di pranzo. La filiale Cariparma – gruppo Credit Agricole di via Stoppani 40, è rimasta vuota a disposizione degli uomini della scientifica per i rilievi.

All’esterno della banca è stata predisposta un’area di sicurezza con una decina di auto della Polizia per evitare rischi per i passanti. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla rapina in banca che si è verificata questa mattina. A coordinare le indagini il pm Elio Ramondini.