Meteo, temporali e forti piogge in arrivo nel weekend: ecco dove non sarà più estate

Sarà un fine settimana instabile e temporalesco su gran parte del Centro-Nord con numerose occasioni per acquazzoni e temperature fresche per il periodo: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Fino a poche settimane fa sembrava che l’anticiclone africano non se ne volesse più andare ma, già da alcuni giorni, il trend atmosferico è notevolmente cambiato con un clima gradevole su tutta Italia ma soprattutto con il Nord a fare i conti con instabilità quotidiana. Non andrà meglio neppure nel primo week-end dell’agosto 2025 con numerose occasioni per piogge, temporali e grandinate.

Una vasta saccatura, con il suo centro d’azione collocato nel sud della Scandinavia , sta alimentando un fronte di aria fredda destinato ad attraversare gran parte del nostro Paese con gli effetti maggiori proprio sabato 2 e domenica 3 agosto, spiegano gli esperti , illustrando cosa accade a livello atmosferico sullo scacchiere europeo e con quali riflessi sul tempo di casa nostra. I primi segnali di instabilità si avranno già nella giornata odierna ma occhio già a quanto accadrà sabato visto che nubi e temporali la faranno da padrona su Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto.

Pericolo grandine

Siamo sempre in piena estate, per cui i bassi strati accumulano quotidianamente il calore rilasciato dall’irraggiamento solare e quando arrivano sbuffi freschi e instabili in quota ecco la formazione di nubi imponenti come i cumulonembi. Sono proprio loro a dare origine a fenomeni anche di forte intensità con locali grandinate e forti raffiche di vento. Sabato pomeriggio saranno a rischio maltempo anche le aree interne della Toscana, l’Umbria e le Marche. Nulla da segnalare, invece, al Sud e sulle Isole Maggiori con cieli poco nuvolosi, clima asciutto e caldo ampiamente sopportabile.

Maltempo per domenica