Meteo, freddo, piogge e temporali su tutta Italia, l’ autunno in anticipo

Piogge di sapore autunnale su buona parte del Paese

Autunno in arrivo, prima del previsto. L’anticiclone che ha dominato sull’Italia nel primo weekend di settembre e che ha regalato l’ultimo momento d’estate è al termine. Tra lunedì e giovedì una perturbazione atlantica porterà freddo e instabilità su tutta Italia, soprattutto al Centro-Nord: martedì la svolta, mercoledì il culmine.

La seconda settimana di settembre porta un cambiamento radicale del meteo . Nei primi giorni della settimana la perturbazione atlantica interesserà soprattutto il Centro-Nord, per poi scendere gradualmente verso il meridione. Su gran parte delle regioni e soprattutto nella prima metà della settimana previsto tempo instabile, dai tratti autunnali. Le ultime piogge previste per giovedì al Centro-Sud, mentre al Nord miglioramento in previsione di un fine settimana più stabile.

A partire dal fine settimana, una nuova rimonta dell’alta pressione potrebbe riportare condizioni di bel tempo e temperature nuovamente estive, in particolare al Sud, regalandoci un’ultima, calda parentesi di sole prima dell’autunno

Le regioni più colpite dal maltempo

Ma la fase clou di questa ondata di maltempo si avrà domani, mercoledì 10 settembre , e sarà davvero una ‘giornata nera’. La perturbazione abbraccerà praticamente tutta l’Italia, portando temporali diffusi su gran parte delle regioni settentrionali e centrali, con un’attenzione particolare per quelle tirreniche come Lazio e Toscana, che potrebbero essere colpite da fenomeni anche di forte intensità. Attenzione in un secondo momento, tra mercoledì 10 settembre pomeriggio e giovedì 11 mattina, anche sulla Campania. Non è escluso infatti che tra le province di Caserta e Napoli possano verificarsi fenomeni intensi e stazionari. Sarà decisamente più tranquilla invece la situazione sul resto del Sud, a parte una coda di instabilità su Sicilia e Calabria tirrenica e sul Salento nella giornata di giovedì.

Previsioni martedì 9 settembre

Tutto cambierà dalla mattinata di martedì, quando su Liguria centro orientale, coste della Toscana e settori alpini e localmente prealpini si inizieranno a formare rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio peggioramento sul Triveneto, ma sarà in serata che il maltempo peggiorerà su tutto il Nord e la Toscana. Al Centro maltempo in arrivo su Sardegna, mentre al sud ancora soleggiato.

Previsioni mercoledì 10 settembre