25 Settembre 2025 20:29
25 Settembre 2025 20:29

Meteo, breve tregua dal maltempo prima di un nuovo peggioramento

Dopo 3 giorni con temporali e allagamenti, nelle prossime ore si avrà una fase più asciutta e soleggiata: ma durerà poco

Tregua dal maltempo sull’Italia, ma durerà poco. Dopo 3 giorni con temporali e allagamenti, nelle prossime ore si avrà una fase più asciutta e localmente anche soleggiata, prima di un nuovo peggioramento del meteo nel weekend. Il sole tornerà a fare capolino al Centro-Sud salvo in Toscana; al Nord avremo ancora nubi sparse e qualche acquazzone con temperature in sensibile calo fino al mattino. Ma da venerdì 26, una nuova spira perturbata, collegata ad una “goccia fredda” (in pratica un vortice) vagante intorno alle Alpi, causerà un peggioramento su gran parte del settentrione e in Alta Toscana; altre piogge non sono escluse tra le Isole Maggiori.

Sabato gli ombrelli saranno ancora aperti al Nord, su gran parte della fascia adriatica e al Sud, seppur con schiarite alternate a momenti più bui. Non si escludono locali acquazzoni più intensi su Emilia Romagna, fascia adriatica e ionica. Le temperature saranno ovunque sotto la media del periodo. L’Autunno avrà raggiunto anche il meridione.

L’ultima domenica di settembre, infine, proverà a rialzare la testa contro il maltempo: al Nord tornerà il sole, sulla fascia tirrenica prevarranno le schiarite ma, attenzione, altri rovesci persistenti colpiranno tutta la fascia adriatica

Solo dalla prossima settimana potremo sperare di avere un’Italia più soleggiata ma, anche se fosse, questo miglioramento non è previsto durare a lungo: dal primo giorno di ottobre si teme una nuova fase di forte maltempo ad iniziare da ovest; ovviamente è presto per questa previsione ma uno sguardo ad ovest lo stiamo già dando, con attenzione. Proprio ad ovest, infatti, in queste ore le Isole Azzorre sono state raggiunte dall’uragano atlantico Gabrielle: sabato sera Gabrielle raggiungerà il Portogallo come tempesta tropicale.

In sintesi, gli attacchi dell’Autunno sono seri e diversificati: dovremo monitorare lo spostamento della “goccia fredda alpina” in queste ore, ma anche il vagabondo Uragano Gabrielle dal weekend in poi.

Le previsioni

Giovedì 25. Al Nord: instabile con piogge sparse nel pomeriggio da ovest verso est. Al Centro: tregua meteo salvo in Toscana, peggiora dalla sera. Al Sud: tregua meteo con sole prevalente.

Venerdì 26. Al Nord: piogge e rovesci sparsi. Al Centro: variabile con qualche rovescio sull’Alta Toscana. Al Sud: in prevalenza stabile.

Sabato 27. Al Nord: piogge e rovesci sparsi. Al Centro: piogge specie sulle adriatiche. Al Sud: instabile con rovesci su Sicilia e Calabria

