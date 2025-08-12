Mercoledì 13 agosto sarà la giornata di maggiore allerta con 16 città ‘roventi’

Italia nella morsa del caldo, sale l'allerta afa: oggi 11 bollini rossi

Sale ancora il caldo in Italia e l’afa e il livello di allerta per le alte temperature previste in una buona parte delle 27 città monitorate dal ministero della Salute nei bollettini giornalieri. Appare meno ‘rovente’ la situazione in diverse città del Sud. I 6 bollini verdi di questi giorni sono per lo più al Meridione: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara e Reggio Calabria

Da oggi a mercoledì sarà un crescendo con temperature sempre più alte. Si passerà, infatti, dalle 11 città da bollino rosso di oggi, martedì 12 agosto (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Torino, Milano, Perugia, Rieti e Roma) alle sedici di mercoledì 13 agosto (Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo). Bollino arancione, oggi, per Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo, e i gialli per Ancona, Civitavecchia, Napoli Palermo e Trieste.

Previsioni meteo