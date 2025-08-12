MENU
13 Agosto 2025 03:50
Mercoledì 13 agosto sarà la giornata di maggiore allerta con 16 città ‘roventi’

Italia nella morsa del caldo, sale l'allerta afa: oggi 11 bollini rossi

Sale ancora il caldo in Italia e l’afa e il livello di allerta per le alte temperature previste in una buona parte delle 27 città monitorate dal ministero della Salute nei bollettini giornalieri. Appare meno ‘rovente’ la situazione in diverse città del Sud. I 6 bollini verdi di questi giorni sono per lo più al Meridione: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara e Reggio Calabria

Da oggi a mercoledì sarà un crescendo con temperature sempre più alte. Si passerà, infatti, dalle 11 città da bollino rosso di oggi, martedì 12 agosto (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Torino, Milano, Perugia, Rieti e Roma) alle sedici di mercoledì 13 agosto (Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo). Bollino arancione, oggi, per Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo, e i gialli per Ancona, Civitavecchia, Napoli Palermo e Trieste.

Previsioni meteo

Per tutta la settimana che precede Ferragosto e per il giorno stesso, l’anticiclone africano Caronte continuerà a dominare l’Italia. Questo si tradurrà, in un’intensa ondata di caldo con cielo prevalentemente sereno su gran parte del Paese. Le uniche eccezioni a questo scenario rovente saranno le zone montuose, dove qualche temporale di calore potrà portare un po’ di sollievo, specialmente tra martedì 12 e mercoledì 13. Si prevede che Caronte inizierà a perdere potenza solo nell’ultima decade del mese, anche se una rinfrescata significativa non è ancora del tutto certa. Fino ad allora, l’Italia sarà avvolta da un caldo opprimente, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali

