Meloni e von der Leyen, incontro a Palazzo Chigi

La visita di oggi di Ursula von der Leyen nella Capitale per partecipare alla presentazione di un libro che raccoglie i discorsi di David Sassoli, è anche la restituzione della cortesia e del segnale politico offerto dal premier Giorgia Meloni nel suo primo viaggio internazionale, proprio a Bruxelles. Nell’incontro fra le due donne si parlerà della questione migranti in vista del prossimo Consiglio europeo del prossimo 9 febbraio, dove per l’insistenza del Governo italiano Roma il dossier è stato finalmente posto all’ordine del giorno. Il confronto verterà anche su altri temi: dall’urgenza di un’agenda economica comune nell’Unione Europea, al sostegno alle imprese dei 27 Stati membri, in risposta alla recente legislazione americana che ha stanziato mega incentivi alle aziende USA.

L’incontro di oggi sarà incentrato anche sul decreto legge varato dall’Italia per regolare l’attività delle Ong. Il Governo italiano lo ritiene un modello che dovrebbe far parte del Piano d’azione europeo su cui sta lavorando la Commissione europea, comunque che occorra che passi il principio che le Ong debbano sottostare alle leggi nazionali, rispettando disposizioni e normative delle autorità del Paese a cui chiedono un porto di approdo, senza appellarsi a interpretazioni diverse basate sui trattati internazionali.