Meloni blinda il guardasigilli Nordio: “L’ho voluto fortemente, la fiducia in lui è massima”

“Piena fiducia nel Guardasigilli”. Con queste parole il premier Giorgia Meloni prima di partire per l’Algeria fa diffondere una nota ufficiale da Palazzo Chigi per blindare la posizione del ministro di Giustizia Nordio e riportare la calma nella maggioranza dopo l’affondo sulle intercettazioni telefoniche del ministro guardasigilli Carlo Nordio. Un crescendo di tensioni che la presidente del Consiglio ha voluto immediatamente stoppare con il suo intervento.

“Spiace deludere ma il clima nel Cdm è ottimo e tutti i ministri lavorano in piena sinergia con palazzo Chigi. – si legge nella nota – Nello specifico, il presidente Meloni ribadisce la sua piena fiducia nel Guardasigilli, che ha fortemente voluto a via Arenula e con il quale mantiene contatti quotidiani“. Inoltre, viene precisato, che i due “si incontreranno in settimana per definire il cronoprogramma delle iniziative necessarie a migliorare lo stato della giustizia italiana” con l’obiettivo di “portare avanti e ad attuare il programma di coalizione votato dai cittadini per dare all’Italia una giustizia giusta, veloce e vicina a cittadini e imprese“.

Nell’incontro annunciato dalla premier si farà il punto della situazione , anche sulla proposta avanzata da Fdi di intervenire sui giornali che pubblicano piuttosto che limitando la possibilità dei magistrati di intercettare. Proposta che il ministro Nordio avrebbe appreso solo leggendo i giornali. Il capogruppo di Fratelli d’ Italia alla Camera Tommaso Foti precisa: “Siamo d’accordo con il ministro Nordio sia sul mantenimento delle intercettazioni telefoniche, per reati di mafia, terrorismo, eversione e reati satelliti, sia per quanto riguarda l’abuso delle intercettazioni stesse, che non possono diventare uno strumento di gogna mediatica”.

Silvio Berlusconi e Licia Ronzulli