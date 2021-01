“Mazzette” nel Tribunale di Brindisi: 6 arrestati fra cui un giudice . 21 persone compresi due magistrati indagati

Le indagini per associazione a delinquere e su presunti favoritismi nelle vendite fallimentari inizialmente sono state coordinate dal sostituto procuratore di Brindisi Raffaele Casto, e successivamente in seguito al coinvolgimento dei magistrati sono state trasferite a Potenza, per competenza funzionale, coinvolge avvocati, ingegneri e altri professionisti

Anche il giudice Gianmarco Galiano del Tribunale fallimentare di Brindisi tra le sei persone arrestate su mandato del gip di Potenza, nell’ambito di un’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, che coinvolge altri due magistrati al momento indagati. Galiano era stato coordinatore della sezione distaccata di Francavilla Fontana e successivamente giudice della sezione Fallimentare del Tribunale di Brindisi.

L’inchiesta era partita nel 2017 in seguito alla richiesta di concordato preventivo avanzata da una società del Brindisino. Le indagini inizialmente sono state coordinate dal sostituto procuratore di Brindisi Raffaele Casto, e successivamente in seguito al coinvolgimento dei magistrati sono state trasferite a Potenza, per competenza funzionale. Tra il 2017 e il 2018 sono state eseguite una serie di perquisizioni negli studi dei professionisti coinvolti nelle procedure fallimentari.

Questa mattina su ordine della Procura di Potenza che ha ereditato l’inchiesta iniziale avviata dalla Procura di Brindisi, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con le ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, oltre al giudice Gianmarco Galiano, anche l’imprenditore Massimo Bianco e il commercialista Oreste Pepe Milizia. Posti agli arresti domiciliari: l’avv. Federica Spina ex moglie del giudice Galiano, , l’avv. Francesco Bianco e Annalisa Formosi ex presidente dell’ Ordine degli Ingegneri di Brindisi, moglie del commercialista Pepe Milizia . Risultano essere cugini l’imprenditore Massimo Bianco e e l’avv. Francesco Bianco , legati quindi anche da rapporti di parentela .

L’associazione sarebbe stata finalizzata a compiere reati di corruzione in atti giudiziari, falsi in atto pubblico, concussioni, abusi d’ufficio, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni in esistenti. Il “malaffare” giudiziario ruotava intorno alle consulenze ed incarichi giudiziari che sarebbero stati assegnati illecitamente.

Sono 21 le persone indagate al momento, tra i quali due magistrati in servizio nella sezione Fallimentare del capoluogo brindisino: Francesco Giliberti e Giuseppe Marseglia, “indagati a vario titolo e secondo la rispettiva responsabilità” . Il procuratore di Potenza, Francesco Curcio, si è recato personalmente a Brindisi per coordinare il lavoro della Guardia di Finanza, che sta effettuando delle perquisizioni.