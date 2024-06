Mattarella inaugura il nuovo e-building Ferrari

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Maranello per l’inaugurazione ufficiale del nuovo e-building di Ferrari . A riceverlo il presidente e amministratore delegato di Ferrari John Elkann e Benedetto Vigna e le autorità locali oltre a una folta rappresentanza dei lavoratori.

I dipendenti della Ferrari, tutti in divisa ufficiale di lavoro, hanno fatto dono al Presidente della Repubblica di una lampada tutta realizzata con le componenti di scarto del motore della ‘Rossa’. L’ultima visita del capo dello Stato a uno stabilimento di Ferrari risale al 2009: in carica all’epoca era il presidente Giorgio Napolitano.

“Siamo orgogliosi e felici oltre onorati di avere con noi il presidente Mattarella per l’inaugurazione dell’e-building, uno stabilimento che unisce la centralità della persona nel luogo di lavoro al rispetto dell’ambiente“, ha dichiarato John Elkann presidente di Ferrari, . “Investire sul nostro territorio – ha aggiunto – è essenziale per prepararci con fiducia al futuro della Ferrari, confermando il nostro impegno per l’eccellenza italiana e per il nostro Paese“.

L’e-building inaugurato oggi a Maranello “è la prova concreta che in Ferrari manteniamo le nostre promesse – ha spiegato ancora Elkann -. Il 16 giugno 2022, durante il Capital Markets Day, abbiamo annunciato i nostri progetti per questo nuovo edificio. Ora, a distanza di soli due anni siamo qui dentro. I nostri colleghi si sono trasferiti e l’edificio si sta progressivamente accendendo, prendendo vita per iniziare le sue attività. L’e-building è un’altra pietra miliare nel nostro incredibile viaggio dal 1929, quando abbiamo iniziato a correre con la Scuderia Ferrari. Il 2029 segnerà il secolo della Scuderia Ferrari”.

Per il presidente della Ferrari “tecnologia e innovazione sono sempre state nel nostro DNA. Sono elementi chiave che alimentano la nostra incessante volontà di progredire. Hanno alimentato il nostro successo in pista nel corso della nostra storia e ci hanno permesso di trasferire rapidamente questo progresso alle nostre vetture sportive. Ma sappiamo che – ha concluso – la tecnologia e l’innovazione non significano nulla senza le persone. Come disse il nostro fondatore: “Le fabbriche sono fatte di macchine, muri e persone. La Ferrari è fatta soprattutto di persone”.

“E’ stato emozionante poter incontrare il Presidente della Repubblica”. Questo il commosso commento dei lavoratori della Ferrari dopo la visita di Mattarella al nuovo e-building. “Siamo orgogliosi di averlo avuto con noi qui in Ferrari ” hanno detto Lucia Polverino (Carrozzeria) e Lorenzo Cardia (Scuderia Ferrari) in rappresentanza di tutti “Potergli dare anche qualcosa fatto con le nostre mani è stato per noi un onore. E’ una giornata che difficilmente potremo dimenticare“.