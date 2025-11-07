Mattarella: “Droga, tragedia che richiede impegno corale e costante”

All'Auditorium della tecnica di Roma la settima Conferenza nazionale sulle dipendenze. Videomessaggio di Leone XIV

“La tragedia delle dipendenze, la tragedia delle vite distrutte dalla droga , della perversa presenza e opera della criminalità organizzata richiede un impegno consapevole, articolato, costantemente aggiornato, un impegno costante nella determinazione. Richiede anche l’impegno corale”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento di saluto alla settima Conferenza nazionale sulle dipendenze. “Nessuno si troverà solo su questo fronte. É un impegno di grande importanza, perché è un fronte di libertà”, ha aggiunto il capo dello Stato.

Le parole della premier Meloni

Presente all’Auditorium della tecnica, all’Eur, la premier Giorgia Meloni, secondo la quale “quella contro le dipendenze è una sfida che lo Stato italiano considera prioritaria. In questi tre anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse, che sono ovviamente fondamentali per affrontare i tanti problemi sul tappeto. Ci siamo preoccupati di costruire un nuovo metodo di lavoro fondato sul confronto e sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che il lavoro riesce solo se è di squadra“.

Meloni ha aggiunto e ricordato che “dal 2024 al 2025 l’investimento economico” del governo per contrastare le dipendenze “è raddoppiato, toccando quota 165 milioni di euro” risorse decisive per sciogliere nodi che si trascinavano da molto tempo”. Nel contesto di oggi “le vecchie dipendenze si intrecciano alle nuove, generando fragilità e problemi che spesso erano sconosciuti in passato“. Servono “risposte coraggiose” da parte delle istituzioni, ha affermato la presidente del Consiglio

Nella lotta contro le dipendenze “ nessuno è solo e nessuno rimarrà solo: nessun ragazzo, nessun genitore, nessun volontario sarà abbandonato a se stesso. Ci sono sfide che definiscono chi vogliamo essere, siamo capaci di riconoscere quelle sfide che vale la pena combattere, riconosciamo questo impegno solenne e lo manterremo”. L’Italia, sottolinea la Meloni, rappresenta una “eccellenza assoluta” nella lotta al narcotraffico, un “fronte prioritario che ci vede da sempre in prima linea”.

Videomessaggio di Papa Leone XIV

Anche il Papa ha lanciato un allarme sulle dipendenze . “L’aumento del mercato e del consumo di droghe, il ricorso al guadagno facile mediante le slot machine, l’assuefazione a internet che include anche contenuti dannosi – osserva Papa Leone in un video messaggio – dimostrano che viviamo in un mondo privo di speranza, dove mancano proposte umane e spirituali vigorose. Di conseguenza molti giovani pensano che tutti i comportamenti si equivalgano, in quanto non riescono a distinguere il bene dal male e non hanno il senso dei limiti morali”.