MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
29 Gennaio 2026 19:00
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
29 Gennaio 2026 19:00

Mandato di arresto internazionale e misura cautelare per 36enne russo fermato a Bologna con documenti falsi

  • Cronaca Emilia-Romagna, Cronaca Giudiziaria, Cronache, Estero, Italia
La Corte d'Appello di Bologna non ha concesso l'estradizione alla luce dell'attuale situazione internazionale

Nella prime ore di questa mattina la Polizia di Stato, nello specifico il personale della Sezione Antiterrorismo della Digos di Bologna, con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, nei confronti di un 36enne russo per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La misura cautelare si inserisce nell’ambito di una complessa e articolata attività investigativa avviata nel giugno scorso, quando, nel centro di Bologna, personale della Digos ha controllato l’uomo, in compagnia di un connazionale 38enne, entrambi trovati in possesso di documenti di identità falsi, validi per l’espatrio. In quel frangente, il più grande dei due è stato arrestato mentre l’altro indagato a piede libero.

Dagli accertamenti successivamente è emerso, a carico di entrambi, l’esistenza di un mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità della Federazione Russa, inserito nel sistema Interpol mediante “Red Notice”, con l’accusa di affiliazione all’organizzazione terroristica ‘Imarat Kavkaz’, nonché di partecipazione attiva a conflitti armati in territorio siriano nel periodo di massima operatività dell’organizzazione terroristica di matrice jihadista ‘Islamic State’.

La Corte d’Appello di Bologna, pur convalidando l’arresto, non ha concesso l’estradizione dei due verso la Federazione Russa, alla luce dell’attuale situazione internazionale che coinvolge quel Paese. Pertanto, entrambi sono stati indagati dalla Procura della Repubblica di Bologna per falso documentale. L’analisi dei devices sequestrati ha permesso di ricostruire un quadro probatorio tale da portare all’emissione della misura cautelare nei confronti del più giovane dei due, mentre l’altro è ancora in carcere a seguito della condanna proprio per l’articolo 497 bis comma 2 codice penale

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Crans-Montana: nel 2021 banca francese bloccò prestito ai Moretti : "Garanzie dubbie"
28 Gennaio, 2026
Fabrizio Corona accusato di diffamazione dal calciatore della Roma, Pellegrini. Chiesto un risarcimento di 100mila euro
27 Gennaio, 2026
Dopo il video di Corona dura reazione di Mediaset: "Libertà di espressione non è libertà di diffamazione". Solidarietà dell' OdG e della Fnsi
27 Gennaio, 2026
Crans-Montana: "I pannelli de Le Constellation cadevano già prima di Capodanno"
27 Gennaio, 2026
Maltempo: settimana di pioggia e venti di burrasca per l'Italia
27 Gennaio, 2026
Il Tribunale di Roma annulla la sanzione del Garante della Privacy a Report per il caso Sangiuliano
26 Gennaio, 2026
Cerca
Archivi
Mandato di arresto internazionale e misura cautelare per 36enne russo fermato a Bologna con documenti falsi
29 Gennaio, 2026
Crans-Montana: nel 2021 banca francese bloccò prestito ai Moretti : "Garanzie dubbie"
28 Gennaio, 2026
Tar Lazio respinge ricorso referendum giustizia: confermata data 22-23 marzo per il voto
28 Gennaio, 2026
A chi andrà l'eredità dello stilista Valentino ?
28 Gennaio, 2026
Neve, pioggia e tanto vento: maltempo no-stop sull'Italia
28 Gennaio, 2026

Cerca nel sito