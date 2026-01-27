MENU
Maltempo: settimana di pioggia e venti di burrasca per l’Italia

Fino ai primi giorni di febbraio pioverà dunque su gran parte del Paese: la 'Porta Atlantica' è spalancata e il flusso umido oceanico riuscirà a penetrare tranquillamente nel Mediterraneo.

Maltempo senza tregua sull’Italia che si prepara a una settimana di piogge e venti di burrasca a causa di un ciclone dietro l’altro. Nelle prossime ore di oggi martedì 27 gennaio, e in particolare dal pomeriggio, un nuovo carico di precipitazioni raggiungerà Sardegna e Liguria: sulla Liguria i fenomeni saranno a tratti anche intensi, specie sul Ponente, poi dalla serata il maltempo interesserà tutto il Nord-ovest, la Toscana e ancora la Sardegna. Nella notte tra martedì e mercoledì nevicherà fino a quote di bassa collina sul Piemonte meridionale (localmente in pianura) poi avremo l’ingresso completo del fronte atlantico.

Domani, mercoledì 28 gennaio infatti sarà la giornata peggiore della settimana con piogge anche forti da Nord a Sud, in particolare sul settentrione e dalla Toscana alla Campania: come avviene spesso con i flussi umidi atlantici provenienti da ovest, i fenomeni più persistenti si hanno infatti al settentrione e sul versante tirrenico. Soffieranno anche venti di burrasca in particolare su Mare, Canale di Sardegna e Sicilia, con interessamento di tutto il versante tirrenico e con raffiche in estensione comunque anche al versante adriatico e persino in Pianura Padana.

Da giovedì, infine, il maltempo insisterà maggiormente sul Centro-Sud: tra sabato 31 e domenica 1 febbraio si prevedono altre nuove precipitazioni su questo settore dove anche la neve farà di nuovo la comparsa anche se a quote medio-alte sugli Appennini. In pratica, vivremo almeno 5-6 giorni in fotocopia: perturbazioni atlantiche, piogge più frequenti al Nord e sul versante tirrenico, interessamento saltuario delle Isole Maggiori, fasi relativamente miti ed asciutte sul versante adriatico. Un meteo autunnale nel cuore dell’inverno.

Le previsioni nel dettaglio

Oggi, martedì 27 gennaio – Al Nord: peggiora dal pomeriggio/sera dal Nordovest, neve a bassa quota. Al Centro: peggiora sulle tirreniche in serata. Al Sud: poco nuvoloso, peggiora in Sardegna.

Domani, mercoledì 28 gennaio – Al Nord: maltempo e neve in collina al Nord-Ovest. Al Centro: piogge e temporali diffusi. Al Sud: instabile, forti piogge sulle tirreniche.

Giovedì 29 gennaio – Al Nord: piogge sparse sul Triveneto.. Al Centro: piogge in Toscana. Al Sud: instabile sulle regioni peninsulari.

Tendenza: weekend con piogge su medio tirreno e sud.

Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

