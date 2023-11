Maltempo, in Toscana cinque morti. Il Cnr: “Da 50 anni mai piogge così forti”.

Cinque morti e un disperso a causa del maltempo in provincia di Firenze, in Toscana, , mentre prosegue l’allerta per le forti piogge e il vento in molte parti d’Italia, con la perturbazione, partita da Nord, che si sposta verso il centro della penisola. Grave la situazione in Toscana, in Veneto e in Friuli. Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza in Toscana e stanziato 5 milioni di euro per le misure di intervento più urgenti.

Lo stato di emergenza è stato deliberato per i territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. In mattinata è stato ritrovato vivo uno dei dispersi per il maltempo a Campi Bisenzio (Firenze). Lo comunicano i carabinieri spiegando che si tratta di un 72enne.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con apprensione l’evoluzione degli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare la Toscana ed esprime il profondo cordoglio per le vittime. “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi ha appena chiamato per esprimere la sua piena solidarietà e gli auguri di buon lavoro. Gli ho manifestato la mia forte preoccupazione per una situazione davvero tragica“, ha reso noto il governatore toscano Eugenio Giani.

Sono stati finora oltre mille gli interventi a causa del maltempo a Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Carmignano, Prato, Montemurlo, Quarrata, province di Pisa e Livorno. Numerose le operazioni di soccorso a persone bloccate in auto nei sottopassi, allagamenti di strade e scantinati di edifici, alberi caduti. Il maltempo ha causato anche la caduta di un traliccio sulla linea ferroviaria Lucca-Viareggio.

Quattro vittime accertate finora.

Alfio Ciolini, a Bagnolo in frazione di Montemurlo dove si registra anche una seconda vittima, una donna di 84 anni. Giovanni Innocenti la terza persona morta era ospite nella Rsa “Il Molino” di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno . E’ stato recuperato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco Antonino Madonia, classe ’53 uno dei due coniugi di Lamporecchio dispersi nella notte. L’uomo era stato trascinato via dall’acqua insieme alla moglie Perone Teresa, classe ’58 a Lamporecchio quando si trovavano a bordo della loro macchina, ritrovata poi a oltre tre chilometri di distanza. Per la donna dispersa proseguono le ricerche.

Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, parla di disastro assoluto. A Campi Bisenzio, comune del Fiorentino dove si registra la situazione più grave per l’ondata di maltempo che ha colpito la Toscana e dove ieri è esondato in due punti il Bisenzio, la notte scorsa la gente si è accampata sui tetti delle abitazioni per mettersi in salvo e chiedere aiuto.

Sono 403 i vigili del fuoco al lavoro tra le province di Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno e Prato colpite dal maltempo. In azione, si spiega, tre elicotteri, sommozzatori, squadre in assetto acquatico e fluviale, e giunti rinforzi da Lazio, Campania, Umbria, Piemonte, Puglia, Calabria e Lombardia con 4 mezzi anfibi. Centinaia gli interventi fatti, con numerose operazioni di soccorso a persone bloccate in auto nei sottopassi, allagamenti di strade e scantinati di edifici, alberi caduti. Il Cnr ha detto che in Toscana sono caduti 190 mm in tre ore.

Decine le famiglie sfollate. Dall’alba poi si sono levati gli elicotteri della Protezione civile per monitorare la situazione e i vigili del fuoco hanno iniziato a evacuare le famiglie dalle case inondate dall’acqua.Un centinaio di persone, tra clienti e dipendenti, sono state accolte nella notte all’interno del centro commerciale “I Gigli”. Una cinquantina di persone, sfollate in seguito all’alluvione di ieri sera, si trovano in questo momento a Spazio Reale, a Campi Bisenzio (Firenze), nello spazio allestito dal Comune nel centro della diocesi per coloro che hanno lasciato la propria abitazione.

L’ Enel, spiega inoltre che sta intervenendo “sulle circa 40.000 utenze ancora senza corrente anche con gruppi elettrogeni“. Riguardo agli ospedali allagati “risolti i problemi di accesso all’ospedale di Pontedera, in via di risoluzione all’ospedale di Borgo San Lorenzo e al Pronto Soccorso di Prato”. È stata spazzata via dalla furia delle onde la statua in bronzo della “Ballerina” che guarda il mare, allo Scoglio della Regina, un parco pubblico affacciato sul lungomare di Livorno che ospita anche il centro di robotica marina.

Trasporti

L’emergenza maltempo che sta interessando diverse parti d’Italia , tra cui la Toscana, ha causato nella giornata di ieri il dirottamento e/o cancellazione di 15 voli all’aeroporto di Firenze e 4 all’aeroporto di Pisa. È sospesa da stamani la circolazione dei treni fra Prato e Pistoia, sulla linea Firenze Firenze-Prato-Pistoia, per la presenza di detriti sulla sede ferroviaria, dopo l’allagamento dei binari. Lo rende noto Fs. A causa del maltempo interrotta anche la linea ferroviaria Lucca-Aulla tra Lucca e S. Pietro a Vico, alle porte della città capoluogo di provincia.Nel pomeriggio è tornata interamente percorribile la A11 Firenze – Pisa grazie alla riapertura in entrambe le direzioni del tratto compreso tra il Prato ovest – Prato est.

Traffico portuale bloccato a Piombino (Livorno) a causa del forte vento di ponente che sta soffiando sul canale. Fermi da ieri sera i traghetti da e per l’isola d’Elba, come confermano dalla capitaneria di Piombino e bloccato al momento anche il resto del traffico commerciale.