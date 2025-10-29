Maltempo ad Halloween, ciclone porta pioggia e rovesci

La perturbazione, responsabile di un graduale peggioramento, arriverà dal Portogallo

Maltempo ad Halloween con il ciclone portoghese che porta piogge e rovesci. Si inizia con pioviggine nelle prossime ore della giornata di oggi mercoledì 29 ottobre, piogge domani giovedì 30 e rovesci venerdì 31. La perturbazione, responsabile di un graduale peggioramento, arriverà dal Portogallo e sarà preceduta da venti meridionali più miti con aumento delle temperature minime. Ma questi venti meridionali porteranno anche un aumento della nuvolosità a iniziare dal Nord e dal versante tirrenico.

Meteo oggi, domani e ad Halloween

Nelle prossime ore la perturbazione portoghese indugerà ancora in Italia e tra Spagna e Francia provocando solo velature, a tratti più compatte su Liguria, Alta Toscana e Nord-Ovest; su queste zone, in generale, non si può escludere una debolissima precipitazione isolata, la pioviggine. Dal pomeriggio sera di oggi entrerà lentamente il fronte perturbato: si prevedono piogge un po’ più organizzate sui versanti occidentali, in intensificazione giovedì su Nord-Ovest e Toscana ma, localmente, gli ombrelli si apriranno anche tra Umbria, Lazio, Sardegna e Nord-est. Per Halloween, infine, troveremo dei rovesci o temporali a macchia di leopardo.

Le previsioni

Oggi, mercoledì 29 ottobre – Nord: Generale aumento della nuvolosita’ su tutte le regioni. Nel corso del giorno arriveranno le precipitazioni sui settori occidentali. Centro: La giornata trascorrera’ con un progressivo aumento della nuvolosita’. Entro sera arriveranno delle piogge sulle coste tirreniche. Sud: La giornata sara’ asciutta, si nota’ soltanto un generale aumento della nuvolosita’ a partire da Campania, Sicilia e Calabria

Giovedì 30 ottobre – Nord: Generali condizioni di tempo localmente instabile. Il cielo sara’ coperto e ci saranno piogge sparse, mediamente di modesta intensita’. Centro: Condizioni di maltempo a tratti intensi su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche pioggia attesa anche sulle Marche, nubi sparse altrove. Sud: Giornata che vedrà’ un generale aumento della nuvolosita’ con cielo a tratti coperto. Non sono previste precipitazioni degne di nota

Venerdì 31 ottobre – Nord: Giornata con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge sparse pia’ probabili al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia. Venti da sud. Centro: Giornata con cielo molto nuvoloso a tratti coperto. Sono previste delle precipitazioni piuttosto irregolari su molte regioni. Sud: Giornata con piogge sparse in Campania, Sicilia e zone ioniche. Sara’ più asciutto sul resto dei settori. Venti deboli da sud