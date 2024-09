Luna Rossa decisiva per il primo posto la sfida ad Alinghi. Obbiettivo: alzare la Coppa America.

Luna Rossa è incappata nel primo passo falso del “round robin” della Louis Vuitton Cup che ha rinviato a oggi la certezza del primo posto nel girone e la possibilità di scegliersi la rivale in semifinale. Ma nonostante questo il suo team director Max Sirena scruta il mare di Barcellona con fiducia. Il pensiero è uno solo: arrivare ad alzare la Coppa America. Luna Rossa non è riuscita a completare la giornata appena trascorsa con il secondo successo e deve rinviare a domani l’aritmetica certezza del primo posto . Il team director: “Ammiro Paltrinieri, vorrei avere con me lui e Ganna. Ho visto l’incidente capitato a New Zealand: sono stati fortunati, poteva andare molto peggio“.

La barca italiana è stata sconfitta da Ineos Britannia nel suo settimo match race al termine di una regata dove la barca del timoniere Ben Ainslie ha guidato dalla partenza all’arrivo guadagnando veleggiando un lato dietro lato: 8” dopo i primi due, 22” al terzo, 29” al quarto, 30” al quinto fino ai 25”.

Il team inglese ha messo in mostra tutto il suo potenziale in condizioni di vento sostenuto con un solo momento di difficoltà nell’ultimo lato di regata quando la barca sull’onda è ricaduta dal volo in mare pesantemente. Domani il round robin per Luna Rossa si chiude con la regata contro Alinghi Red Bull mentre Ineos Britannia se la vedrà i francesi di Orient Express che si giocheranno il tutto per tutto per evitare l’eliminazione (l’ultima della fase eliminatoria non accede alle semifinali).

Classifica

Luna Rossa 6 vinte-1 persa; Ineos Britannia 5-2; American Magic 4-4; Alinghi Red Bull 2-5; Orient Express 1-6.

Programma