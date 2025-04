Lulù Selassiè condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking nei confronti di Bortuzzo

La decisione del Gup di Roma superiore di quattro mesi alla pena richiesta dal pm in un processo che si svolge con il rito abbreviato. Il nuotatore paralimpico era presente in aula alla lettura della sentenza

Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha condannato Lucrezia “Lulù” Hailé Selassiè , sedicente principessa etiope, accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto paralimpico, presente oggi in aula in tribunale, con una pena di un anno e otto mesi (pena sospesa). La Selassiè è accusata di avere perseguitato Bortuzzo per mesi, arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Il pm aveva sollecitato una condanna a 1 anno e 4 mesi nell’ambito del processo svolto con il rito abbreviato

