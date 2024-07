L’ondata di caldo africano proseguirà fino a fine luglio

Vasto campo di alta pressione che dal basso Atlantico si estende fin verso l’Europa orientale passando per il Mediterraneo. Un promontorio africano sull’Italia mantiene le temperature fino a 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo, e lo farà almeno fino all’inizio della prossima settimana. Condizioni meteo che nei prossimi giorni saranno per lo più asciutte sulla nostra Penisola con tanto sole, da segnalare solo qualche temporale sulle Alpi e localmente anche sull’Appennino centro-meridionale. Temperature stabili o in ulteriore lieve crescita con massime per lo più comprese tra i +35 e i +40 gradi.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano non mostrano sostanziali cambi almeno fino alla prossima settimana, forse solo qualche nota d’instabilità in più nel weekend.

Previsioni meteo per oggi