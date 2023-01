LIVE: Le indagini su Matteo Messina Denaro

h. 20:45 | Piantedosi: “Escluso che Messina Denaro si volesse consegnare”

“Sono stato informato dell’operazione e della sua positiva conclusione qualche minuto dopo che questa si è realizzata. Ero in atterraggio ad Ankara per una missione internazionale. Il ministro dell’Interno è parte anche della riservatezza che riguardano informazioni di carattere giudiziario, viene informato in generale su quella che può essere la ricerca di un latitante. Non si è mai violata nessuna riservatezza giudiziaria. Io sapevo che c’erano delle possibilità, sapevo che la cosa poteva avere prospettive di concretizzazione, dopodiché l’operazione l’ho appresa sul momento”. “Nella maniera più assoluta è stato escluso dagli inquirenti” che Matteo Messina Denaro volesse consegnarsi, “non ci sono retroscena né possibilità che si volesse consegnare per qualsiasi motivo. Si è comportato da latitante fino alla fine“. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Porta a Porta, (in onda stasera) smentendo le ipotesi di un pentito su una possibile consegna volontaria del capomafia malato.

h. 20:09 | Bonafede: “Quella casa l’ho comprata io con i soldi del boss”

“Conosco Messina Denaro fin da quando eravamo ragazzini. La casa in cui viveva l’ho comprata io con i suoi soldi”. Avrebbe detto questo agli inquirenti Andrea Bonafede, geometra di Campobello di Mazara che ha “prestato” l’identità al boss Messina Denaro. Bonafede è indagato per associazione mafiosa.

h. 19:20 | Chemioterapia in carcere per Messina Denaro

Matteo Messina Denaro comincerà nelle prossime ore, all’interno della struttura carceraria di massima sicurezza “Le Costarelle” dell’Aquila nel quale è rinchiuso da oggi, la somministrazione della chemioterapia per curare il cancro contro il quale combatte da oltre un anno. Nel momento in cui alla Asl provinciale dell’Aquila hanno avuto la certezza del trasferimento, è scattato il complesso protocollo: in queste ore si sta allestendo una stanza ad hoc all’interno dell’istituto di pena per sottoporre il boss mafioso, arrestato ieri a Palermo dopo 30 anni di latitanza, alla chemioterapia.

h. 19:15 | De Lucia: “Messina Denaro collaborera’? Facciamo il nostro lavoro e vediamo cosa succede”

“Non speriamo in nulla, facciamo il nostro lavoro e vediamo che evoluzione avrà questo lavoro”. Così il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, rispondendo ai giornalisti sulla eventualità di una collaborazione di Matteo Messina Denaro. “Lavoriamo con la Procura nazionale e con le altre procure e i risultati sono oggetto degli sviluppi investigativi che sono in corso adesso, ma sui quali non posso dire nulla”. Lo ha detto il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, al termine del lungo vertice, al palazzo di giustizia, con il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo il quale la pensa nella stessa identica maniera: “Farà delle scelte assolutamente legittime, qualunque esse possano essere”.

h. 18:40 | Procuratore antimafia: “Riunione per programmare il lavoro”

“Abbiamo fatto una riunione importante per tutti. Per me, per l’ufficio… Abbiamo condiviso le informazioni e progettato il lavoro che ora andrà fatto. Con il Procuratore di Palermo abbiamo anche in animo di riversare i dati raccolti nel corso dell’indagine nell’ottica di arrivare a un sistema di coordinamento con le altre procure interessate alle vicende legate al boss Messina Denaro”. ha dichiarato Giovanni Melillo capo della Direzione Nazionale Antimafia , al termine di una riunione con la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ed aggiunto “Faremo una riunione di coordinamento per far confluire il patrimonio investigativo raccolto e metterlo a disposizione degli uffici che a vario titolo si occupano di Messina Denaro”.

h. 18:00 | Mattarella: un grande successo dello Stato

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aprendo i lavori del Consiglio supremo di Difesa, in corso al Quirinale, ha ribadito la soddisfazione per il grande successo dello Stato con l’arresto di Matteo Messina Denaro e ha rinnovato le congratulazioni e la riconoscenza espresse al ministro dell’Interno, all’Arma dei Carabinieri, a tutte le Forze dell’Ordine e alla Magistratura. Il Consiglio si è associato a queste parole. Il Presidente della Repubblica ha inoltre sottolineato “la coincidenza, altamente significativa, della grande partecipazione popolare a Palermo alle esequie di Fratel Biagio Conte, esempio di solidarietà e dedizione agli altri; partecipazione che manifesta gli autentici sentimenti che animano la società italiana“.

h. 15:30 | Il messaggio sulla tomba di Falcone: “Ce l’abbiamo fatta Giova’”

Sulla lapide della tomba di Giovanni Falcone, il giudice ammazzato dalla mafia nelle stragi del ’92, qualcuno ha lasciato un messaggio: “Ce l’abbiamo fatta, Giovà”. Un biglietto che non ha bisogno di spiegazioni e che qualcuno ha voluto lasciare per Falcone, come ad avere la certezza che il messaggio arrivasse anche a chi ha pagato con la vita la lotta alla mafia. La foto è stata postata su Facebook dalla Fondazione Falcone.

h. 15:15 | L’oncologo: “Messina Denaro e’ in gravi condizioni”

“Le sue condizioni sono gravi, la malattia ha avuto un’accelerazione negli ultimi mesi. Non lo definirei un paziente in buone condizioni di salute. Sono certo che continuerà a ricevere tutte le cure di cui ha bisogno. Ieri i Carabinieri mi hanno chiesto se posticipare di tre, quattro giorni il ciclo di chemioterapia che avrebbe dovuto fare qui avrebbe avuto conseguenze e io ho firmato l’autorizzazione perchè un ritardo così contenuto non avrà alcun effetto sul suo stato di salute”. Lo ha dichiarato Vittorio Gebbia, responsabile dell’Oncologia medica della clinica La Maddalena, dove il boss Matteo Messina Denaro è stato arrestato ieri mattina. Gebbia ha visitato il boss, alias Andrea Bonafede, nel gennaio 2021 prima di una valutazione multidisciplinare chirurgica. Poi il mafioso ha iniziato la chemio e il 4 maggio 2021 è stato operato per le metastasi al fegato da una equipe chirurgica. Gebbia dice che la prognosi infausta è stata “accolta con grande dignità” dal paziente che aveva, la “piena consapevolezza delle sue condizioni di salute” e “nessun atteggiamento che potesse destare sospetto”.

h. 14:30 | La chiave di un auto: così si è arrivati al covo

La chiave di un’Alfa Romeo 164 ritrovata nel borsello del boss Messina Denaro: è stato questo l’input che ha consentito ai Carabinieri e ai magistrati di risalire all’ultima abitazione del boss a Campobello di Mazara, perquisita questa notte. Gli inquirenti, attraverso il codice della chiave, sono risaliti al veicolo e grazie a un sistema di intelligenza artificiale hanno ricostruito, con tanto di immagini, gli spostamenti dell’Alfa. Tra le riprese c’era anche quella del boss che entrava e usciva dall’abitazione di Campobello con le borse della spesa: circostanza che ha portato i magistrati al covo.

h. 13:00 | Nel covo anche pillole per prestazioni sessuali e profilattici

Vestiti di lusso, sneakers griffate (Prada. Louis Vuitton) , il frigorifero pieno di cibo, ricevute di ristoranti, pillole di Viagra e Cialis per potenziare le prestazioni sessuali, profilattici, sono alcune dei reperti trovati nella casa utilizzata dal boss Messina Denaro (e di sua reale proprietà) scoperta dai carabinieri nella notte nel centro di Campobello di Mazara. L’abitazione risultava intestata ad Andrea Bonafede, il geometra che avrebbe prestato la sua identità al padrino e che ora è indagato, il quale interrogato ha ammesso di averla comprata per il boss con i suoi soldi. Al momento non risulta che nell’immobile vi fossero documenti particolari tanto che gli inquirenti sospettano che possa esserci un secondo immobile in cui cercare il cosiddetto “tesoro” di Messina Denaro.