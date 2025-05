Le tenniste azzurre Errani e Paolini vincono la finale di doppio degli Internazionali di Roma

Sara Errani e Jasmine Paolini vincono gli Internazionali d'Italia battendo il duo Kudermetova/Mertens diventando così la prima coppia in grado di vincere il torneo di doppio femminile per due anni di fila da Fernandez/Zvereva. Si chiude così un torneo fantastico per Paolini, dopo la vittoria del titolo in singolare

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono la storia del tennis e vincono il torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. Che meraviglia queste ragazze. Che cadono e si rialzano, lottano e rimontano e infine bissano il titolo dello scorso anno. Sono ancora Jasmine Paolini e Sara Errani le campionesse di doppio degli Internazionali protagoniste di una storica doppietta. Era dal 1990 che una giocatrice non vinceva i due titoli femminili del torneo e si trattava di Monica Seles. Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, che con altre compagne avevano già vinto gli Internazionali di Roma in doppio, si arrendono di nuovo in finale 6-4 7-5 dopo Madrid e hanno molto da recriminare dopo essere state due volte in vantaggio 4-0 e non essere riuscite a capitalizzare il vantaggio in entrambi i set.

Le azzurre hanno battuto la coppia Kudermetova/Mertens con un secco 6-4, 7-5 confermando il titolo vinto già la scorsa stagione al Foro Italico . La Errani e Paolini conquistano dunque un back-to-back che mancava dal 1995 (dalla coppia Mary Joe Fernandez e Natasha Zvereva) e il loro settimo titolo insieme (il secondo di questa stagione dopo quello di Doha). Una super prestazione delle azzurre, che hanno vinto entrambi i set in rimonta (sempre sotto 0-4!). Torneo splendido per la Paolini che, oltre alla vittoria in singolare arrivata nella finale di ieri contro Coco Gauff e il ritorno a n. 4 del mondo nel ranking Wta, trionfa anche in doppio con l’amica Errani che a sua volta vince il 34esimo titolo Wta in doppio.

Paolini: “Percorso indimenticabile, il pubblico qui è speciale”

“Cercavamo di restare positive loro erano partite bene, noi abbiamo provato ad alzare le traiettorie. Ieri ho festeggiato, sono andata a letto tardi, questa mattina avevamo il warmap presto. E’ un piacere giocare con Sara, è un piacere averla nel mio box, ormai fa parte del mio team”. – ammette Jasmine Paolini al termine della finale del torneo di doppio femminile –

“Saranno due settimane indimenticabili . Vincere il trofeo di doppio dopo la giornata incredibile di ieri è pazzesco. Un grazie al nostro team: tutti insieme ci divertiamo veramente un sacco. E’ bellissimo poter condividere questi momenti con loro e con la mia famiglia. Un grazie, come ho detto anche ieri, agli organizzatori di questo torneo. Sono veramente contenta. Un grazie al pubblico: siete speciali! Grazie per essere venuti qui e… un grande in bocca a lupo a Jannik!”.

Errani: “Due settimane pazzesche, grazie a tutti”

“Non so come abbiamo fatto, era veramente tosta – commenta Sara Errani ai microfoni di Sky Sport – per due volte siamo andate quattro game sotto, siamo state brave a rimanere in partita. Sono felicissima, posso solo ringraziate Jasmine, è stata pazzesca, ha giocato in modo incredibile, sia il torneo di singolare, sia il doppio”.