Le temperature sono sotto la media, ma torna il bel tempo sull’Italia

Meteo in miglioramento nel weekend, ma con residui disturbi al sud e medio Adriatico. Freddo al primo mattino con temperature inferiori alle medie del periodo. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, nel corso del fine settimana avremo stabilità diffusa da nord a sud. Presente circolazione fredda settentrionale, tuttavia, che determina residui addensamenti con occasionali acquazzoni o temporali specie tra Calabria tirrenica e Sicilia nordorientale, nonché lungo il medio-basso Adriatico, specie settori costieri di Molise e Puglia garganica. Neve sulle Alpi centro-orientali, specie versanti esteri, a partire dai 1200-1400 metri.

Le temperature sono al di sotto della media del periodo. I valori minimi odierni hanno raggiunto sulle pianure del Piemonte e valli interne del centro localmente i +5/+6 C ed in città come Firenze e Roma si è scesi attorno ai +9/+10 C, ovvero 7/8 C al di sotto delle medie mensili. Temperature diurne che mediamente non andranno oltre i +22/+24 C, salvo sui settori orientali delle due Isole Maggiori e Calabria dove si potranno toccare i +25/+26 C, ovvero circa 2-4 C al di sotto delle medie del periodo. Fase “fredda” che proseguirà anche nella giornata di domenica con temperature diffusamente al di sotto delle medie, seppur con valori in graduale ripresa.

Ecco le previsioni per oggi

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente sulle regioni di Nord-Ovest e qualche addensamento in transito al Nord-Est. Al pomeriggio poche variazioni con ampie schiarite al Nord-Ovest e addensamenti sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni sui settori tirrenici e irregolarmente nuvolosi lungo l’Adriatico. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo piu’ sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.