Le regole dell’ Ordine per i giornalisti candidati e l’informazione in campagna elettorale

L’Ordine dei giornalisti ha pubblicato sul suo sito un vademecum destinato ai cronisti alle prossime elezioni. In una serie di faq (frequent answer e question) , l’Ordine fornisce indicazioni su come il giornalista deve comportarsi in campagna elettorale, in particolare se candidato, “al fine di rispettare il principio del pluralismo e dell’equilibrio nell’informazione”. Norme però non regolamentate da alcuna Legge.

Ad esempio si legge che un giornalista candidato può continuare a svolgere la sua attività, senza occuparsi di politica né andare in video o radio; se è un direttore responsabile, è opportuno che durante la campagna elettorale venga sostituito dal vicedirettore nelle funzioni di guida della testata. Ed ancora il cronista dovrebbe poi astenersi dal condurre eventi a favore di un singolo candidato e in ogni caso chiarire che si tratta di una prestazione professionale. O evitare di assumere posizioni politiche di parte e di palesare in ogni modo le proprie simpatie e i propri orientamenti elettorali.

Lasciatecelo dire: siamo alla follia ! Un giornalista a parere nostro è un cittadino come gli altri, ed è quindi tenuto a rispettare solo la Costituzione e le Leggi. Non delle norme anticostituzionali e quindi illegittime.



Ecco l’elenco completo delle faq.