Le novità di WhatsApp: si possono cancellare i messaggi fino a due giorni dopo l’invio, uscita in incognito dai gruppi, status nascosto e blocco degli screenshot

Mark Zuckerberg ha presentato sul proprio profilo Facebook tre nuove funzionalità in arrivo che riguardano la privacy degli utenti di WhatsApp: “Si può uscire dai gruppi senza che gli altri ricevano la notifica, controllare chi può vedere se siete online e impedire gli screenshot dei messaggi effimeri“. Qualche ora prima, invece, era stato l’account ufficiale di WhatsApp ad annunciare che i messaggi inviati si possono eliminare fino a “poco più di due giorni dall’invio“. Un’innovazione che potrebbe salvaguardare diverse amicizie, relazioni, rapporti di lavoro. Sarà capitato a tutti almeno una volta, che inviato un messaggio in chat, ci siamo ritrovati a pensare “forse non avrei dovuto farlo?”.

Zuckerberg ha inoltre annunciato che quando qualcuno lascia una chat di gruppo, l’evento non viene più notificato a tutti i membri ma solo gli amministratori. Sarà inoltre possibile decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta.

Cancellare l’invio di un messaggio è già attivo: come funziona

Solo una delle quattro nuove funzionalità dell’app, è già utilizzabile al momento dagli utenti di Whatsapp sparsi in tutto il mondo. Ecco come fare per cancellare il messaggio incriminato. Una volta aperta la chat, basta tenere premuto sul testo del nostro messaggio fino a quando non viene selezionato e poi cliccare su «elimina», oppure «elimina per me» o ancora «elimina per tutti», che forse sarà l’alternativa più usata per evitare possibili inconvenienti. Prima di questa novità, il tempo limite era un’ora.

Da WhatsApp era arrivata la notizia qualche settimana fa, che adesso le chat si possono migrare da uno smartphone Android a un iPhone (e viceversa). La funzionalità era una delle più richieste dagli utenti, che finalmente sono stati ascoltati dall’azienda. La funzione annunciata in versione beta poco più di un mese fa e, da ieri, diventata disponibile per tutti (a patto che tutti gli utenti coinvolti nella conversazione abbiamo l’app di WhatsApp aggiornata). Tanto da guadagnarsi una pagina ad hoc all’interno del portale ufficiale di WhatsApp. Per sfruttarla è necessario aver installato almeno la versione 2.22.7.74 dell’app WhatsApp per Android e quella 2.22.10.70 dell’app WhatsApp per iOS.

Come funziona «Passa a iOS»

È un’applicazione sviluppata da Apple ed è il servizio utilizzato da tutti coloro che, passando da Android al sistema operativo dell’azienda di Cupertino, vogliono portare con sé fotografie, contatti, messaggi, appuntamenti salvati sul calendario. Il suo funzionamento è elementare ed è probabilmente la semplicità ad aver spinto WhatsApp ad affidarsi a questa app per risolvere l’annoso problema. L’unica operazione preliminare da compiere è quella di installare il servizio sul proprio smartphone Android che si sta per abbandonare a favore di un iPhone. È disponibile gratuitamente nel Play Store, il negozio di applicazioni di Google.

La procedura:

Una volta installata l’app “Passa a iOS”, basta attenersi ai passaggi seguenti:

— mentre si configura il nuovo iPhone, bisogna cercare la schermata «App e dati» e selezionare la voce «Migra i dati da Android»;

— lo step successivo è quello di avviare «Passa a iOS» sullo smartphone Android;

— a questo punto è necessario selezionare il pulsante «Continua» sul nuovo iPhone quando viene visualizzata la schermata «Migra i dati da Android». Bisogna attendere che venga visualizzato un codice a dieci o sei cifre;

— il codice in questione andrà inserito nell’apposita schermata che compare sullo smartphone Android

— il nuovo iPhone creerà una rete Wi-Fi temporanea. Quando richiesto, basta cliccare su «Connetti» per accedere a quella rete sul dispositivo Android, quindi attendere che venga visualizzata la schermata «Trasferimento dati».

— infine, sul dispositivo Android, occorre selezionare i contenuti che si vuole trasferire e, successivamente, toccare il tasto «Continua». Il gioco è fatto.

La novità risiede proprio nei contenuti che è possibile selezionare. Tra questi, infatti, compare finalmente anche l’account WhatsApp, risolvendo così una criticità presente sin dalla nascita della celebre app di messaggistica.