Le mazzette alla AslBari : “Tangenti pagate sugli importi e sugli avanzamenti dei cantieri”

Alla Asl di Bari funzionava così, si pagavano le tangenti in percentuale variabile in base sulla base dell’ammontare degli appalti pubblici: “La tangente si pagava in base all’importo del lavoro: una parte all’anticipazione, poi al primo Sal ( cioè lo stato avanzamento dei lavori n.d.r.) e al secondo Sal“, ha confessato nell’interrogatorio l’imprenditore Giovanni Crisanti. Un sistema rodato, che fa pensare come nell’azienda sanitaria locale più grande del Mezzogiorno, le mazzette venissero pagate di norma, quasi regolamentate .

Sarebbe quanto emerso dalle dichiarazioni di alcuni degli imprenditori indagati nell’inchiesta per corruzione, che ha portato in carcere dieci persone lo scorso 12 novembre . Il costruttore barese 67enne Crisanti, è stato fotografato più volte (senza saperlo) mentre consegnava denaro ai funzionari pubblici ufficiali, ha spiegato tutto ciò ai pm dopo aver ammesso le dazioni davanti al Gip, ma nel successivo interrogatorio ha fornito molti particolari spiegando le modalità con cui venivano assegnati i lavori alla ASL di Bari.

Crisanti ha spiegato e sostenuto di non essere il destinatario diretto degli appalti, ma un semplice subappaltatore. I versamenti sarebbero quindi stati effettuati per conto di altri imprenditori, dai quali sarebbero arrivate le provviste di contanti. Ma non solo. Avrebbe fornito ai magistrati anche altri nomi, lasciando ipotizzare che oltre a quelli finiti al centro delle indagini ci sarebbero degli ulteriori appalti “pilotati” . Gli inquirenti hanno riscontrato l’uso delle stesse varianti per gonfiare le somme finali da liquidare alle ditte che effettuavano i lavori e anche l’assenza di una linea di separazione netta fra l’operato della pubblica amministrazione e quello dei privati.