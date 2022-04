Le liste della CdP presentate per i Cda di Fincantieri, Aspi e Ansaldo

Dopo la presentazione delle liste per Italgas e Snam , la Cassa Depositi e Prestiti (CdP) ha approvato le liste di candidati per il rinnovi dei Cda di atre tre partecipate: Fincantieri, Autostrade per l’Italia e Ansaldo Energia. Questi i nominativi che rappresenteranno lo Stato nei consigli di amministrazione a capitale pubblico

Snam: De Virgiliis alla presidenza, Venier ad

Per la Snam, nel cui capitale Cdp detiene una quota del 31,35% tramite Cdp Reti SpA 31,35%, Monica De Virgiliis viene proposta con l’incarico di presidente. La lista indica Stefano Venier come “candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di amministratore delegato”. L’istituto finanziario candida inoltre, Qinjing Shen, Massimo Bergami, Augusta Iannini, Alessandro Tonetti, Francesca Fonzi. La lista di candidati alla carica di sindaco indica come sindaci effettivi Gianfranco Chinellato, Ines Gandini; sindaci supplenti Maria Gimigliano, Federico Sambolino .

Monica De Virgiliis e Stefano Venier

Italgas: Navarra presidente, Gallo confermato ad

Per Italgas, di cui detiene una partecipazione tramite Cdp Reti pari al 26,01%, Cassa Depositi e prestiti indica Benedetta Navarra al ruolo di presidente, mentre Paolo Gallo viene confermato ad in quanto “candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di amministratore delegato”.

Tra gli altri candidati al Cda di Italgas compaiono Qinjing Shen, Maria Sferruzza, Manuela Sabbatini, Claudio De Marco, Lorenzo Parola, Antonella Guglielmetti, Maurizio Santacroce. Nella lista di candidati alla carica di sindaco, Cdp ha invece indicato come sindaci effettivi Paola Maria Maiorana e Maurizio Di Marcotullio e come sindaco supplente Stefano Fiorini.

Benedetta Navarra e Paolo Gallo

Fincantieri: Graziano presidente, Folgiero ad

Per Fincantieri, nella quale l’istituto finanziario detiene una partecipazione del 71,32% attraverso Cdp Industria SpA, Cassa Depositi e prestiti ha indicato Claudio Graziano come nuovo presidente, mentre per Pierroberto Folgiero, attuale a.d. di Maire Tecnimont, si profila l’incarico di amministratore delegato al posto di Giuseppe Bono, in carica dal 2002.

La proposta, per l’assemblea del 16 maggio, è di determinare il numero degli amministratori da nominare in dieci: a completare la lista del socio di maggioranza per il prossimo consiglio di amministrazione compaiono i nomi di Cristina Scocchia, Alberto Dell’Acqua, Valter Trevisani, Alessandra Battaglia, Massimo Di Carlo, Esedra Chiacchella, Rosanna Rossi. Gli amministratori rimarranno in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Nell’intenzione di Cdp, come evidenzia una nota, anche quella di confermare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori (incluso il Presidente) a 50 mila euro, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Claudio Graziano Pierroberto Folgiero,

I nomi per Autostrade per l’Italia e Ansaldo

Per Autostrade per l’Italia, in vista del closing dell’operazione di acquisizione previsto il 5 maggio, Cdp ha designato Elisabetta Oliveri come nuovo presidente e ha confermato Roberto Tomasi come amministratore delegato. Nella lista “che, in base ai vigenti patti parasociali con i fondi Blackstone e Macquarie, spetta alla medesima designare” anche Massimo Romano, Francesca Pace, Roberta Battaglia e Fabio Massoli.

Elisabetta Oliveri Roberto Tomasi

Per quando riguarda invece Ansaldo Energia , Cdp ha confermato Giuseppe Marino nel ruolo di amministratore delegato e indicato Lorenza Franca Franzino come nuovo presidente. Nella lista anche Giovanni Zetti, Chiara Bisagni, Paola Girdinio, Gaetano Massara, Fabiola Pellegrini, Fabio Barchiesi e Maurizio Dainelli.

Giuseppe Marino Lorenza Franca Franzino