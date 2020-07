Le Camere di commercio italiane all’estero finanziate con 5 milioni di euro

E’ stato finalmente approvato un finanziamento di 5 milioni € per sostenere le Camere di Commercio Estero, tutti i deputati di Maggioranza eletti all’estero hanno già rivendicato questa vittoria” dichiara l’On.Simone Billi, unico eletto per la Lega Salvini Premier nella Circoscrizione Europa.

“Ma questo è stato un successo condiviso da Maggioranza e Opposizione – spiega l’On.Billi – come dimostrano il mio comunicato dell’8 Aprile, un mio primo intervento in Aula a Montecitorio il 22 Aprile, un mio secondo intervento in Aula il 25 Maggio ed un mio terzo intervento in Commissione Esteri, per fare pressione sul Governo.”

On.Simone Billi, deputato Lega Salvini Premier

“Non mi interessa chi si voglia attribuire la paternità di questa vittoria – conclude il deputato della Lega – importante è aver raggiunto il risultato, nell’interesse del Sistema Camerale Estero e del nostro Paese, che potrà avvalersi di un vettore la cui importanza sarà ancora maggiore nella crisi del dopo-covid.”