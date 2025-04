L’auto “protagonista” alla Milano Design Week 2025

Insieme alla 63esima edizione del Salone del Mobile vi è un programma "Fuorisalone" con 400 incontri, installazioni e talks che hanno ancora una volta protagonisti lo stile e le novità su quattro ruote

di Silvia Signore

Milano, 2025: la città si trasforma ancora una volta in un palcoscenico d’avanguardia per il design mondiale dove innovazione e creatività diventano il fulcro di questa settimana. L’appuntamento principale,il Salone del Mobile, si svolge presso il centro espositivo Fieramilano di Rho mentre in contemporanea il Fuorisalone anima con mostre, installazioni ed eventi speciali le vie della città. E’ l’evento più atteso per tutti gli amanti del design, con installazioni immersive, sperimentazioni sui materiali, contaminazioni tra fisico e digitale con il tema comune “Mondi Connessi”, ossia il design come tessuto del futuro. Una galassia di oltre 400 eventi che vanno in scena nelle zone più vive della città dal 7 al 13 aprile e che accompagna la 63esima edizione del Salone del Mobile di Milano

La biblioteca luminosa di Es Devlin in Brera

Questa edizione permetterà di affrontare un vero proprio un viaggio sensoriale che attraverso il genio contemporaneo mostrerà, coinvolgerà, sensibilizzerà e stupirà. Mondi Connessi, è il tema scelto per questa edizione 2025, ma è solo un’esortazione a guardare avanti, bensì un invito a creare legami tra le dimensioni che compongono il nostro vivere: umanità, tecnologia e natura. Un trittico di forze che si intrecciano, si sostengono e, talvolta, si sfidano, in un ciclo continuo di creazione e trasformazione. Il concept, curato dalla prompt designer Silvia Badalotti, si materializza in tre immagini potenti, generate attraverso l’intelligenza artificiale: Gaia, la persona universale; Net, la rete tecnologica che connette e disorienta; Fluid, la natura fragile e vitale, rappresentata dall’ape e dal suo alveare. Tre soggetti che dialogano tra loro, ricordandoci come ogni scelta progettuale sia un atto di connessione ed un passo verso un equilibrio possibile.

Protagoniste di questa settimana saranno anche le auto con il focus su tematiche attuali che sono la guida nell’innovazione digitale e contemporaneamente il loro ruolo sociale con rispetto ambientale.

la nuova A6 Avant

Audi con la nuova A6 Avant, la station wagon media dei quattro anelli , è l’ anima della Milano Design Week sin dal 2024 con eventi di grande rilievo e per questo 2025 ha deciso di esibire le sue innovazioni nel chiostro dell’Hotel Portrait Milano, in corso Venezia. Fulcro di questa esperienza è il progetto “flexability”, che esprime l’attitudine ad adattarsi e trasformare il cambiamento in opportunità. A interpretarlo è l’installazione immersiva site-specific “Drift Us”, firmata dal duo olandese DRIFT. Una mostra che coinvolge i visitatori attraverso luce, suono e interazione ispirata al vento e alla sua capacità di fluire e generare movimento. Un’istallazione suggestiva caratterizzata dalla presenza di ventidue steli luminosi si piegano armoniosamente al passaggio delle persone, modificando direzione e colore grazie a sensori intelligenti.

La Audi House of Progress al Fuorisalone

BMW inaugura la House of BMW con l’installazione “Vibrant Transitions” : un’esperienza immersiva tra design, luce e mobilità elettrica. L’istallazione di svolgerà a palazzo Borromeo d’Adda Un esperienza pensata per coinvolgere tutti i sensi: tre percorsi caratterizzati da materiali innovativi, interazioni tra giorno e notte, e una fusione tra analogico e digitale che proietta il visitatore nel futuro dell’automobile.

Ma il messaggio dell’industria automobilistica di Monaco di Baviera va oltre l’estetica come spiega molto bene e con la consueta chiarezza e competenza Massimiliano Di Silvestre, presidente e Ad di Bmw Italia: “La mobilità resta centrale nella vita delle persone. Ma oggi parliamo anche di personalizzazione, sostenibilità, emozioni. Il nostro design integra luce, suono, geometria e materiali per creare esperienze”.

Una vera e propria opera d’arte che permette di vedere da vicino il nuovo BMW Panoramic iDrive , s’intitola “Vibrant Transitions” (transizioni vibranti), l’installazione che BMW ha portato al Salone del Mobile 2025, nella storica cornice di Palazzo Borromeo d’Adda, nel centro di Milano: un’esposizione strutturata su tre percorsi, per conoscere la visione della mobilità e del design secondo il gruppo tedesco. E per scoprire alcune anteprime, tra cui una versione speciale della X3 e il Panoramic iDrive, nuovo concetto di strumentazione e infotainment di bordo che a fine anno debutterà sulla iX3, primo modello dell’Elica a introdurre la piattaforma Neue Klasse. . Presenti anche versioni speciali della X3 e dello scooter BMW CE 02 personalizzato con design firmato MINI.

Per il quarto anno consecutivo, CUPRA sbarca nella settimana del design per portare al pubblico una nuova visione del futuro del design, con il progetto “Future Reflections” di CUPRA che esplora l’evoluzione del concetto di identità nell’era della trasformazione tecnologica e sui profondi cambiamenti che stanno ridefinendo l’individuo in un mondo sempre più interconnesso e tecnologico. L’esposizione Cupra si chiama “The Red Thread of Design” ed esplora i principi fondamentali del design della casa auto e si può vedere sia in Piazza XXV Aprile sia presso il Cupra Garage Milano in Corso Como 1. Il secondo progetto chiamato “Boundless Creativity” è invece un viaggio tra design e innovazione che nasce dal lavoro di un gruppo di studenti interdisciplinari (Product Design, Fashion, Branding, Interior Design) dell’Istituto Internazionale di Design Raffles Milano.

The Red Thread of Design

Denza, Il marchio premium del gruppo Byd presenterà in via dello Statuto l’evento “La Tecnologia guida l’Eleganza” dove il messaggio chiave è il legame tra l’innovazione e la qualità. Il concept dell’esposizione di DENZA a Milano è pensato per incarnare l’energia dinamica e l’ambizione crescente del brand. Il design complessivo si ispira a un tema di “crescita inarrestabile“, sottolineando come DENZA sia sempre all’avanguardia, tracciando nuove direzioni per la mobilità del futuro. L’installazione unisce linee eleganti e materiali hi-tech, dando vita a un connubio visivo tra bellezza senza tempo e sofisticazione futuristica.

Per i visitatori della Brera Design Week, l’allestimento di DENZA offre un’esperienza immersiva senza precedenti: attraversando un tunnel che li condurrà in un mondo avveniristico, gli ospiti saranno accolti da tecnologie all’avanguardia e giochi di specchi che genereranno un impatto visivo sorprendente. L’area espositiva rifletterà pienamente la filosofia di DENZA – un incontro perfetto tra tecnologia ed estetica, che rivoluziona il concetto di viaggio.

Anche Fiat ha deciso di partecipare con una visione diversa dagli altri legando il mondo dei motori alla moda e al design. La casa automobilistica presenta in questa occasione la Topolino declinata in quattro versioni curate assieme a Gallo, l’azienda di moda italiana produttrice di calze regalando a questa macchina un nuovo carattere e colori sgargianti così come non l’abbiamo mai vista. Le quattro Topolino Gallo certamente non passano inosservate, e non sarà difficile notarle in giro per la Design Week meneghina. I veicoli percorreranno le vie della città sgattaiolando furbette nel traffico imballato della Settimana del Mobile, trasformandosi in un autentico manifesto visivo della collaborazione, all’insegna della vivacità e della mobilità sostenibile.

L’esperienza non si limita tuttavia solo alle strade: il gioco cromatico si estende agli interni dello store Gallo in Via Durini oltre che negli altri punti vendita del marchio nel capoluogo milanese.Allo stand Kartell presso il Salone del Mobile, invece, è esposta la Fiat Grande Panda Kartell, che si distingue per la sua livrea rosso vibrante degli esterni e per il logo Kartell, raffigurato con il segno Love, posizionato in punti strategici come i cerchi, la parte posteriore e il terzo montante.

Costruite sui valori condivisi di artigianalità e prestazioni italiane, Automobili Lamborghini e Ducati hanno voluto portare in questa settimana di innovazioni un connubio perfetto attraverso la loro collaborazione. Ducati e Lamborghini si preparano a un nuovo capitolo della loro storia in cui hanno unito l’esperienza della Ducati nel mondo delle due ruote con l’inconfondibile “stile” Lamborghini. In questa occasione le due icone italiane tornano con un look fresco che promette di proseguire la tradizione suscitando entusiasmo. Il pubblico e gli appassionati possono godere di questa collaborazione d’eccellenza presentato ufficialmente il 9 aprile 2025 durante la Milano Design Week, dove il binomio tra innovazione ingegneristica e stile italiano è stato ancora una volta protagonista.

L’idea centrale che Lexus ha voluto veicolare durante questa Milano Design Week 2025 sono le interpretazioni di come le tecnologie del futuro avvicineranno sempre più tra di loro uomo, macchina e mobilità. Tre diverse istallazioni con l’obiettivo di esprimenti tre punti chiavi della loro vision per il futuro. Un’ esposizione per mostrare le nuove opere ispirate al concept di interfaccia in-car “Black Butterfly” di Lexus, un sistema di controllo dell’abitacolo a doppia interfaccia che ha ispirato creativi internazionali a realizzare nuove installazioni immersive all’avanguardia tra arte e design.

“A-Un”, un’altra installazione interattiva di SIX Inc. e STUDEO che si ispira anche ad Aun no kokyo , il concetto tradizionale giapponese di respirare in armonia. Un’installazione interattiva che si connette intuitivamente con lo spettatore, combinando i principi della Farfalla Nera, l’installazione offre una nuova dimensione di comunicazione fluida tra esseri umani e mobilità, catturando uno spirito di comprensione reciproca attraverso interazioni perfettamente sincronizzate. “Alla Milan Design Week, vogliamo esprimere questa convergenza tra tecnologia e umanità, esplorando i punti di contatto e come la reinterpretazione del tempo stesso possa diventare catalizzatore di nuove esperienze. Con ‘Discover Together’, abbiamo inoltre collaborato con tre gruppi creativi visionari che analizzano l’interazione tra individui e società attraverso la lente del Black Butterfly, offrendo prospettive completamente nuove” ha dichiarato Simon Humphries, Chief Branding Officer di Lexus.

“Discover Together”, una nuova iniziativa di co-creazione di Lexus con opere di talenti emergenti, un progetto questo realizzato da talenti creativi emergenti di Bascule Inc. in Giappone, della Northeastern. Questo progetto enfatizza la co-creazione e reinterpreta ed esprime le nuove possibilità offerte dalle interfacce di controllo del cockpit della Black Butterfly.

Il brand inglese del Gruppo Geely è presente al PHYD_HUB, nel Tortona District , con l’esposizione ‘The Lotus Theory’ presso la Haus of Automotive , in via Tortona 31, la Casa inglese ha celebra la propia storia, letta attraverso i temi del design e dell’innovazione. La mostra, realizzata con la collaborazione dell’architetto e designer Fabio Novembre, permette di vedere dal vivo in occasione del suo 50° anniversario la nuova hypercar elettrica Emeya , la Esprit S1 e la concept car Theory 1 .

L’esposizione – aperta sino al 13 aprile presso il PHYD_HUB non è solo un tributo alla storia del marchio, ma anche una dichiarazione d’intenti sul futuro del design automobilistico. L’intera narrazione si fonda su una rilettura del dna del brand britannico: il Digitale simboleggia l’interfaccia intelligente tra uomo e macchina; il Naturale richiama la ricerca di empatia, estetica organica e centralità dell’esperienza umana; l’Analogico è un richiamo alla tradizione meccanica, alla purezza dell’ingegneria sportiva.

Maserati e Giorgetti un connubio di eleganza e innovazione alla Milano Design Week 2025 , due eccellenze del Made in Italy celebrano l’artigianalità e il design due opere frutto di un equilibrato mix di eleganza senza tempo e innovazione tecnologica: una collezione di interior design e una Grecale one-off 100% elettrica del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Una partnership tutta italiana deriva da una condivisione di valori, ovvero la meticolosa cura per i dettagli, la ricerca della perfezione e il desiderio di offrire esperienze uniche. Entrambe le aziende incarnano il concetto italiano di “bellezza e maestria artigianale” per una qualità senza compromessi.

Il risultato è un progetto doppio, ma profondamente coerente nella sua anima : una collezione di interior design unica nel suo genere e una Grecale Fuoriserie one-off, un modello 100% elettrico, ambasciatore del programma di personalizzazione estrema di Maserati. Una sinfonia tra mare e motori: la collezione Giorgetti Maserati Edition che non è solo una linea di arredi, ma un percorso immersivo nella narrazione stilistica e concettuale dei due brand. Ispirata alla mitologia marina e alle suggestioni dei venti che danno il nome ai modelli Maserati, la collezione è un viaggio evocativo tra elementi naturali e design d’avanguardia. Tra i materiali scelti: frassino massello, lana intrecciata a quattro fili, tessuti esclusivi e finiture pregiate, in un gioco di contrasti tra solidità strutturale e delicatezza formale. È un linguaggio nuovo, che unisce l’élite dell’arredamento al dinamismo del mondo automobilistico. Design emozionale e funzionale, pensato per durare e parlare di cultura, di heritage e di uno stile di vita sofisticato.

Questa collaborazione tra Maserati e Giorgetti va oltre l’oggetto, per diventare esperienza culturale e sensoriale. È il racconto di un modo di pensare italiano, fatto di cura, ricerca, bellezza e innovazione. Come affermano Klaus Busse e Giancarlo Bosio, non si tratta solo di “trasferire il linguaggio dell’automotive nel design d’interni”, ma di contaminarsi creativamente per raccontare qualcosa di più profondo: una visione condivisa del futuro, che parte da valori comuni e si traduce in forme tangibili.

Alla Milano Design Week c’è anche la Renault 4 in versione elettrica “Hippie Chic & Flower Power” svelata attraverso una particolare installazione artistica ispirata a un murales realizzato dal duo artistico Van Orton nel cuore di Brera. Presso lo showroom Renault RNLT Milano in Corso Garibaldi è, inoltre, esposta la show car R17 electric restomod. L’atmosfera che si respira all’interno di RNLT Milano, lo spazio espositivo e culturale che Renault ha aperto dal 2024 nel cuore del pulsante quartiere milanese di Brera è enfatizzata dallo spettacolare murales che sovrasta l’esterno di RNLT. Una enorme ‘tela’ dove il passato e il futuro di Renault 4 si uniscono ed intersecano per creare un continuum sempre all’insegna della libertà, in linea con il concetto di Mondi Connessi che è il tema della Design Week di quest’anno.

Kia ha scelto di raccontare per la settimana milanese del design la filosofia dei suoi ultimi modelli “Opposites United” attraverso le opere di diversi artisti di fama internazionale, illustrando il percorso tematico della sua mostra per la Milano Design Week 2025 presso il Museo della Permanente di Milano, approntato in collaborazione con artisti di fama internazionale quali Philippe Parreno e A.A. Murakami (Azusa Murakami e Alexander Groves). La rassegna di quest’anno sotto il titolo “Opposites United: Eclipse of Perceptions” prosegue nell’intento di Kia di stimolare lo scambio culturale e di esplorare inedite modalità di espressione in ambito creativo. Ponendo l’attenzione sull’evoluzione in atto del brand –radicata saldamente nei suoi valori culturali e nella sua identità creativa – l’evento incoraggia riflessioni che possano divenire fonti di ispirazione ma, allo stesso tempo, essere anche di sfida, non solo per Kia Design ma per l’intera comunità artistica a livello globale.



La mostra, esponendo opere di artisti visionari come Philippe Parreno e A.A. Murakami , insieme a Kia Design e ad altri membri di spicco della comunità artistica globale, intende offrire un’esperienza interattiva, nella quale i visitatori possano interagire e confrontarsi con le idee, le filosofie e le espressioni che oggi rappresentano la creatività contemporanea.

La Smart svela il suo ultimo modello #5 Brabus, elettrica da 645 cavalli che ridefinisce il concetto di performance premium grazie a un mix tra linee muscolose e tecnologia di trazione elettrica all’avanguardia. Un modello che racconta in modo evidente il cambiamento totale di immagine, da marchio dedicato alle minivetture a gamma di modelli di dimensioni ben maggiori, che dopo #1 e la #3 toccano ora i 470 cm di lunghezza con il neo arrivato Suv cittadino Sport Utility #5 . La Milano Design Week 2025 è l’occasione per l’anteprima della sua variante Brabus , presso lo spazio espositivo Magma di via Orobia. In Italia, la Smart #5 Brabus sarà ordinabile dal 17 giugno 2025, con un prezzo di listino che parte oltre 63mila euro

Range Rover, lo storico brand inglese leader del settore luxury, ha presentato la sua emblematica installazione alla Milano Design Week, “Futurespective: Connected Worlds“, progettata in collaborazione con lo studio di design innovativo californiano NUOVA, specializzato nella creazione di esperienze spaziotemporali immersive. Presentata nella suggestiva cornice di Palazzo Belgioioso, risalente al XVIII secolo, Futurespective: Connected Worlds è una dinamica esperienza che trasporta i visitatori in due dimensioni temporali.