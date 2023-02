Laurea “honoris causa” in Innovazione dell’Università di Bari a Sergio Fontana

L’Università Aldo Moro di Bari conferirà il titolo accademico honoris causa in Innovazione, Governance e Sostenibilità, a Sergio Fontana presidente di Confindustria Puglia, presidente e titolare dell’ azienda Farmalabor, nella cerimonia che si svolgerà venerdì 24 febbraio nell’Aula Magna “Aldo Cossu”. Alla cerimonia, che sarà aperta dai saluti istituzionali del rettore Stefano Bronzini, è prevista la presenza anche di Carlo Bonomi presidente nazionale di Confindustria .

Sergio Fontana si è laureato in Farmacia presso l’Ateneo barese nel 1992 . Dopo aver svolto attività professionale presso la farmacia di famiglia, a Canosa di Puglia, ha avviato una propria attività fondando la Farmalabor srl, di cui è attualmente presidente e amministratore delegato. L’azienda nasce dall’intuizione di avviare una produzione di principi attivi per preparazioni galeniche a Canosa di Puglia, in un territorio, quello pugliese, dove l’industria farmaceutica era del tutto assente, è adesso una realtà affermata a livello nazionale e internazionale nel settore della produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare. Attualmente l’azienda fondata da Fontana è la prima azienda farmaceutica in Italia per numero di principi attivi autorizzati dall’Aifa ed è leader in Italia anche per la commercializzazione di cannabis ad uso terapeutico.

Sergio Fontana, presidente e amministratore delegato della Farmalabor

Il corso di laurea magistrale in Innovazione, Governance e Sostenibilità , istituito presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa, forma esperti con competenze manageriali nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità, declinata nelle dimensioni economico-finanziaria, sociale e ambientale. Competenze queste che l’Università di Bari ha voluto riconoscere al dottor Fontana, ritenendolo punto di riferimento dell’industria farmaceutica, dell’industria pugliese e interlocutore attento dell’industria nazionale.