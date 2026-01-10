L’attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un’indagine antidroga

L'operazione della polizia turca ha riguardato il consumo di sostanze tra personaggi famosi e vip di Istanbul

Questa mattina un’operazione antidroga contro il consumo di stupefacenti nel mondo delle celebrità ha scosso la notte di Istanbul, portando all’arresto di 7 persone, tra cui il noto attore turco protagonista in Italia di serie televisive come “Che Dio ci aiuti 6“, “Viola come il mare”, “Sandokan“) e la cantante e attrice Selen Görgüzel. Lo ha reso noto il quotidiano turco Hürriyet. I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l’Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe abbiano assunto



Le forze dell’ordine, secondo la ricostruzione del quotidiano turco, agendo su mandato della Procura, hanno condotto raid in 9 diversi locali notturni della città. Durante una di queste perquisizioni, gli agenti avrebbero trovato sostanze stupefacenti addosso a Can Yaman, che si trovava come cliente all’interno del club . A condurre le operazioni l’Ufficio investigativo sul contrabbando, il traffico di stupefacenti e i reati economici della Procura Generale di Istanbul. Nelle scorse settimane, nell’ambito della stessa indagine, più di 20 tra personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finiti nella rete della polizia

Le fonti del quotidiano precisano un dettaglio fondamentale: l’ufficio del procuratore non aveva emesso un ordine di detenzione specifico per l’attore nell’ambito dell’indagine. Il suo fermo sarebbe scattato in flagranza, proprio a seguito del ritrovamento della droga durante il controllo.

L’operazione ha coinvolto anche altre figure note di Istambul, tra i quali Ayşe Sağlam, Ceren Alper, alcuni ‘Youtuber’, proprietari e manager dei locali ispezionati. Hürriyet aggiunge inoltre che a carico di Can Yaman risulterebbe già agli atti una precedente denuncia per uso di droghe. Le indagini proseguono per chiarire la rete di spaccio e consumo legata ai locali della movida di Istanbul.

