10 Gennaio 2026 19:33
10 Gennaio 2026 19:33

L’attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un’indagine antidroga

  • Cronaca Giudiziaria, Cronache
L'operazione della polizia turca ha riguardato il consumo di sostanze tra personaggi famosi e vip di Istanbul

Questa mattina un’operazione antidroga contro il consumo di stupefacenti nel mondo delle celebrità ha scosso la notte di Istanbul, portando all’arresto di 7 persone, tra cui il noto attore turco protagonista in Italia di serie televisive come “Che Dio ci aiuti 6“, “Viola come il mare”, “Sandokan“) e la cantante e attrice Selen Görgüzel. Lo ha reso noto il quotidiano turco Hürriyet. I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l’Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe abbiano assunto

Le forze dell’ordine, secondo la ricostruzione del quotidiano turco, agendo su mandato della Procura, hanno condotto raid in 9 diversi locali notturni della città. Durante una di queste perquisizioni, gli agenti avrebbero trovato sostanze stupefacenti addosso a Can Yaman, che si trovava come cliente all’interno del club . A condurre le operazioni l’Ufficio investigativo sul contrabbando, il traffico di stupefacenti e i reati economici della Procura Generale di Istanbul. Nelle scorse settimane, nell’ambito della stessa indagine, più di 20 tra personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finiti nella rete della polizia

Le fonti del quotidiano precisano un dettaglio fondamentale: l’ufficio del procuratore non aveva emesso un ordine di detenzione specifico per l’attore nell’ambito dell’indagine. Il suo fermo sarebbe scattato in flagranza, proprio a seguito del ritrovamento della droga durante il controllo.

L’operazione ha coinvolto anche altre figure note di Istambul, tra i quali Ayşe Sağlam, Ceren Alper, alcuni ‘Youtuber’, proprietari e manager dei locali ispezionati. Hürriyet aggiunge inoltre che a carico di Can Yaman risulterebbe già agli atti una precedente denuncia per uso di droghe. Le indagini proseguono per chiarire la rete di spaccio e consumo legata ai locali della movida di Istanbul.

Ospite stasera a “C’è Posta per Te”

Mediaset non cambia la programmazione di Canale 5. Nonostante la notizia dell’arresto dell’attore turco Can Yaman, la sua partecipazione come ospite nella puntata di ‘C’è Posta per Te’, in onda questa sera, resta confermata. È quanto apprende l’Adnkronos. La decisione di mandare in onda il segmento che vede protagonista l’attore è motivata dal fatto che la puntata dello show di Maria De Filippi è stata registrata nei giorni scorsi, prima dell’arresto per consumo di droga di cui si è avuta notizia stamani. La messa in onda procederà quindi come previsto dal palinsesto.

