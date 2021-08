L’ASPIRANTE EDITORE DELLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO, HA UNA CONDANNA PER OMICIDIO COLPOSO

Sa di incredibile vedere oggi la società ECOLOGICA spa candidarsi ad editare la GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO, giornale che conserva le suo archivio telematico questa notizia, che deve essere sfuggita…. a qualche giornalista sindacalista noto “manettaro” della GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO.

di REDAZIONE CRONACHE

Vito Miccolis amministratore unico della ECOLOGICA spa di Statte società controllata dalla famiglia Miccolis di Castellana Grotte (provincia di Bari) è gravato da una condanna penale ad un anno ed otto mesi per omicidio colposo, disposta dal giudice monocratico del Tribunale di Taranto Massimo De Michele nel novembre del 2007 per la morte di Francesco Montervino, operaio di 46 anni dipendente della ditta “ ECOLOGICA” deceduto per asfissia il 28 settembre 2001 all’interno della centrale termoelettrica 2 Ise dell’ ILVA di Taranto. Venne condannato anche il responsabile tecnico della stessa ditta, Antonio Capodiferro.

L’operaio deceduto Massimo De Michele , dipendente della ECOLOGICA spa, secondo quanto accertato dagli investigatori, rimase soffocato da una nube di gas mentre, insieme a due colleghi, stava eseguendo lavori di bonifica in un cunicolo.

il Tribunale di Taranto

Il giudice a suo tempo ha subordinato la sospensione della pena al pagamento di provvisionali ai famigliari dell’operaio morto. Insieme a Vito Miccolis furono condannati anche altri due imputati Guido Bedini, responsabile tecnico del cantiere della “Nuova Pignone“, Nicola Romano responsabile tecnico delle misurazioni di eventuali sostanze nocive all’interno del cantiere.

Il ruolo di Miccolis nella società ECOLOGICA è leggermente in contrasto al modello organizzativo millantato ed indicato nella sezione “Governance” del loro sito, dove si evince un gran bel “copia & incolla” dal sito della Miccolis spa.

Fra i principi generale addotti dalla società Ecologica S.p.A., che si autodefinisce “sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità, nonché consapevole dell’importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell’immagine propria e delle aspettative dei soci, ha adottato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (di seguito “Modello”) in linea con le prescrizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto” o “Legge”).

“La società ritiene che l’adozione di tale modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con Ecologica S.p.A., al fine di far seguire, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto”.

“Ai fini della predisposizione del presente Modello, Ecologica S.p.A. ha proceduto all’analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto e delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” formulate da CONFINDUSTRIA in quanto applicabili” continua il Codice Etico. Resta da chiedersi come mai le prescrizioni D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Ma evidentemente all’ Organismo di Vigilanza qualcosa deve essere sfuggito nel 2007….

