La Von Der Leyen avverte: “una guerra non è imminente ma non è impossibile”

“La minaccia di guerra potrebbe non essere imminente, ma non è impossibile . I rischi di una guerra non dovrebbero essere esagerati, ma dovrebbero essere preparati. E tutto ciò inizia con l’urgente necessità di ricostruire, rifornire e modernizzare le forze armate degli Stati membri”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento all’assemblea plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “Così facendo, l’Europa dovrebbe sforzarsi di sviluppare e produrre la prossima generazione di capacità operative vincenti. E per garantire che disponga della quantità sufficiente di materiale e della superiorità tecnologica di cui potremmo aver bisogno in futuro. Ciò significa potenziare la nostra capacità industriale della difesa nei prossimi cinque anni”, ha aggiunto.

“Lo Strumento europeo per la pace ha mobilitato 6,1 miliardi di euro per sostenere le forze armate ucraine con attrezzature e forniture militari letali e non letali. Il Fondo europeo per la difesa sta investendo in capacitaà di difesa di fascia alta in settori critici quali il combattimento aereo, navale, terrestre, il preallarme spaziale e il cyber. E abbiamo compiuto grandi passi avanti nella crescita delle nostre capacità industriali e produttive nel settore della difesa”, ha proseguito la Von der Leyen, “nelle prossime settimane annunceremo le decisioni di aggiudicazione nell’ambito del programma Asap. Questo finanziamento ci consentirà di raddoppiare all’incirca la produzione europea di munizioni, portandola a oltre 2 milioni di proiettili all’anno entro la fine del 2025“.

“L’Europa deve spendere di più, spendere meglio, spendere in modo europeo . Presenteremo alcune proposte nelle prossime settimane con la prima strategia europea di difesa industriale. Uno degli obiettivi centrali della strategia, e del Programma europeo di investimenti nel settore della difesa che ne conseguirà, sarà quello di dare priorità agli appalti congiunti nel settore della difesa. Proprio come abbiamo fatto con i vaccini o con il gas naturale”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, “ciò ci aiuterà a ridurre la frammentazione e ad aumentare l’interoperabilità. Ma per fare questo dobbiamo inviare collettivamente un segnale forte all’industria. Per questo esamineremo come facilitare gli accordi di prelievo o di acquisto anticipato in cui diamo garanzie. Ciò darebbe alle nostre aziende del settore della difesa ordini stabili e prevedibilità nel lungo periodo”.

“Vorrei che pensassimo in grande. È tempo di avviare una conversazione sull’utilizzo degli extraprofitti dei beni russi congelati per acquistare congiuntamente attrezzature militari per l’Ucraina. Non potrebbe esserci simbolo più grande e utilizzo migliore di quel denaro per rendere l’Ucraina e tutta l’Europa un posto più sicuro in cui vivere”, ha proseguito, “l’industria della difesa in Europa ha bisogno di accesso al capitale. Vorrei incoraggiare i nostri istituti di credito pubblici e privati a sostenere la nostra industria della difesa e in particolare le Pmi. Anche in difesa, le Pmi sono la spina dorsale della nostra industria. Sono il motore dell’innovazione. E un fattore critico nel mercato unico. E l’argomento ha bisogno di un’attenzione indivisa. Questo è il motivo per cui sono personalmente a favore di un commissario per la Difesa designato per la prossima Commissione”.